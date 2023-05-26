Pınar Alsan Ünsal Hayatını Kaybetti

Ferhan Şensoy’un kurduğu Ortaoyuncular kadrosunda yer alan Pınar Alsan Ünsal, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Pınar Alsan Ünsal, kalp krizi sonucu 2020’de hayatını kaybeden tiyatro, sinema, radyo ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal’ın eşiydi.
SAT-7 TÜRK ekranlarında da “Özgür Müsün?” adlı programı sunan Pınar Alsan Ünsal’ın cenazesi 29 Mayıs Pazartesi günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Cami’nde yapılacak ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
https://haber.sat7turk.com/pinar-alsan-unsal-hayatini-kaybetti/
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