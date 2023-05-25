First Lady Esma Esad, El Merah Köyü Halkının Şam Gülünün Hasadına Katılıyor – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM KIRSALI – Toplumun, insanlık var oldukça devam eden örf, adet, gelenek ve göreneklerini taşıyan bir hafızası vardır… Hafızada, ebeveynlerin nesilden nesile çocuklarına aktardıkları ritüeller var.Çünkü o, onun köklü kimliği, toplumunun ve kültürünün ruhudur.

Şam kırsalındaki Kalamun Dağları’ndaki El Merah köyünde, güneşin ilk ışınlarıyla ve her yıl bu günlerde çiftçiler Şam güllerini toplamaya başlarlar.Öyle ki adı onlarla anılsın, köyleri “Şam gülünün köyü” olarak anılsın ve Süryani kimliğini ve yaşayan mirasını taşıyarak mis kokulu kokuları ve yağları tüm dünyaya yayılsın diye yüzlerce yıl önce topraklarına karışmış bir güldür.

Mirasın tüm biçimleriyle yeniden canlandırılması, yaşamın özünün bir devamı ve onu korumak, kimliğe sarılması olduğundan dolayı, First Lady Esma Esad, kendisine sarılan ve bunu çocuklarına aktaranları önemsiyor ve destekliyor.

Bugün, El Merah halkı, hayatlarının mücevheri ve devam eden geçim kaynaklarının simgesi olan Şam gülünün toplanmasına katıldı. Her yıl yapılan hasat ritüeli, bu mirası koruyanlar için Şam gülünün şaşmaz sosyal ve kültürel öneminin bir kanıtıdır. Onlara da Suriye’deki Diplomasi Kulübü’nün hanımları, kültürel ve sanatsal figürler ve Suriye mirasının korunması ve muhafaza edilmesiyle ilgilenen şahsiyetler de katıldı.

2019 yılında UNESCO’nun insan mirası listelerine kaydedilen gül, her yıl El Merah’tan Hama’ya, Halep’e ve diğerlerine kadar daha geniş alanlarda ve daha fazla bölge ve kasabada yetiştirilmeye adanmıştır. Böylece gül, Suriye’nin mirasının bir görüntüsü ve yetiştiricileri için bir üretim ve yaşam kaynağı olmaya devam ediyor.

N.A/ R.M

SANA