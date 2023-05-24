Ukrayna Ortodoks Kilisesi Gregoryen takvime geçiyor

Artı Gerçek – Rusya ile savaşta olan Ukrayna’da Ortodoks Kilisesi, ülkede ayin yılının başlangıcı olan 1 Eylül’den itibaren Gregoryen takvimini kullanacağını duyurdu. Çoğunluğu Ortodoks olan Ukraynalı Hristiyanlar, Rus Ortodoks Kilisesi ile birlikte geleneksel olarak Jülyen takvimine göre hareket ediyordu. Bu yıl Ukraynalı Ortodoksların büyük çoğunluğunun Rusya ile süren savaştan ötürü Noel’i 7 Ocak yerine Roma Katolik Kilisesi ile birlikte 25 Aralık’ta kutlaması dikkat çekmişti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi, resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, sorunun “Rus saldırganlığının ardından” ortaya çıktığını vurgulayarak Ortodoks cemaatinde oluşan yoğun tepkiye dikkat çekti. Kilise “Günümüzde Jülyen takvimi Rus kilise kültürüyle bağlantılı olarak algılanıyor” açıklamasını yaptı.

ORTODOKSLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU KARARI DESTEKLİYOR

Ukrayna Kültür Bakanı daha önce takvimlerdeki değişikliği desteklediğini ifade etmiş ve bunu “zamanımızın ve kamuoyunun taleplerine uygun” diye nitelemişti. Ukrayna hükümetinin geçen yıl aralık ayında yaptığı ve yaklaşık bir buçuk milyon kişinin katıldığı anket sonucunda katılımcıların yaklaşık yüzde 60’ının Noel kutlamalarının 25 Aralık’ta yapılmasını desteklediğini ortaya koymuştu. Ukrayna Katolik kilisesi de benzer bir değişikliği şubat ayında duyurmuştu.

YÜZYILLARDIR SÜREN TARTIŞMA SAVAŞLA BİRLİKTE ALEVLENDİ

Ukrayna’da Ortodoks Kilisesi yüzyıllardır Moskova Patrikhanesi’ne bağlıydı. Ancak Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılmasından bu yana Kiev, Moskova’dan tamamen bağımsız bir Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kurulmasını hedefliyordu. Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardındansa halkın büyük çoğunluğu Rusya’ya tepki olarak takvim değişikliğini desteklemeye başlamıştı. (DIŞ HABERLER)

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