Mons. Sabri Anar Türkiye Keldanileri Diyarbakır Başepiskoposu olarak atandı

HYETERT – Papa Hazretleri Françesko’nun onay ile Bağdat Keldani Kilisesi Sinodu, halen Fransa Arnouville’deki Keldani Cemaati rahibi olan Mons. Sabri Anar’i Türkiye Kaldenileri Diyarbakır (Amed) Başepiskoposu olarak seçmiş bulunmaktadır.

Mons. Sabri Anar, 1 Ocak 1966’da Şırnak, Uludere ilçesi Doğan (Bazyan) köyünde doğdu. İstanbul’da Fransisken Frères Mineurs Seminerinde okudu ve ardından 1985’te Bağdat’ta Keldani Patrikhane Seminerine girdi. 10 Kasım 1990’da Île de France bölgesindeki Keldani topluluğu için pastoral hizmetine başladığı Paris’te rahip olarak atandı.

1990 – 2006 yılları arasında Sarcelles’teki St. Thomas Apôtre (Havari Aziz Tomas) Kilisesi’nin başrahip yardımcısı ve ardından başrahibi olarak görevine devam etti.

2016 yılından bu yana Arnouville’deki St. Jean Apôtre (Havari Aziz Yuhanna) Kilisesi’nde sorumludur.

2017 yılında Keldani Kilisesi’ne Korepiskopos olarak atandı. Eğitimini Institut Catholique de Paris fakültesinde Katekizm alanında yüksek lisans derecesi ile tamamladı.

Türkiye’ye Başepiskopos olarak atanan Mons. Sabri Anar’ın resmet töreni ile ilgili bilgiler ileriki günlerde bildirilecek.

Kaynak: C.E.T. Genel Sekreterliği