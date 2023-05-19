ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULUNU SEÇTİ

HYETERT – Şişli Spor Kulübü 43. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 Tarihinde Gerçekleşti.

Şişli Spor Kulübü, 43. Olağan Genel Kurul toplantısını dün kulüp merkezinde gerçekleştirdi. Eski ve yeni yöneticilerin, üyelerin ve sporcuların hazır bulunduğu toplantı; açılış, yoklama ve saygı duruşunun ardından divan heyeti seçimi ile devam etti.

Divan 1.Başkanı olarak Haygaram Karasu, 2. Başkanı olarak Harutyun Arif Ergüneş, 1. Sekrter olarak Tamar Karasu ve 2. Sekreter Olarak Diana Altun seçildiler.

2021-2023 Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporlarının kulüp Genel Sekreteri Diana Altun tarafından okunmasının ardından, Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edildi.

Akabinde yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi, üyeler tanıtıldı ve oylama yapıldı. Dilek ve Temenniler kısmında söz alan Divan Başkanı Haygaram Karasu, Şişli Spor Kulübüne yönetici olmanın güçlüklerinden bahsedip bunu sırtlamaya hazır, zamanını kulübü daha iyi yerlere getirmeye ve topluma daha iyi tanıtmaya adamış Alen Tekbıçak ve onunla birlikte çalışmaya hazır, sporsever, genç yeni yönetime teşekkür edip başarılar diledi. Kulübün eski sporcularından Karni Atınç da bugüne kadar gösterdikleri çabayı takdir edip yeni dönemde yöneticilere başarılar diledi. Harutyun Arif Ergüneş başarı temennilerine ek olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak engelli çocuklarımızı da spora yönlendirmemizi, bu şekilde onların da topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Genel Kurulun sonunda grup fotoğrafı çekimine geçmeden önce Başkan Alen Tekbıçak’ın eşi Serli Tekbıçak’ın hazırlamış olduğu Oscar heykeli eşini mutlu ederken, salondaki herkesin beğenisini kazandı.

Yeni dönem Yönetim Kurulu, Destek Ekibi ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu:

ASIL ÜYELER

ALEN TEKBIÇAK

HARUTYUN ARTO PEHLİVANYAN

DİANA ALTUN

AREK DOLAR

AZAT ZARE KARAKAŞ

SARVEN ÇAKMAK

JULİA ERBEK

YEDEK ÜYELER

SEVAN ŞAHİNGÖZ

ARET MIGIRDİÇOĞLU

SELİN ARMAV GEZEROĞLU

JİLDA BAL

VARTAN BALMUMCUYAN

DESTEK EKİBİ

BERFİN YEVA DEMİRCİYAN

SEVAN KILIÇYAN

KADER ÖCAL

SONA CERMAKYAN

ARTUN TEKİROĞLU

SAYAT SAHAKOĞLU

HAÇİK İNGİLİZOĞLU

DENETLEME KURULU

HAYKARAN KARASU

HARÜTÜN ARİF ERGÜNEŞ

OHANNES KÜRKÇÜ

TAMAR KARASU

GARBİS UNAN

YERVANT RUPEN SEMERCİYAN