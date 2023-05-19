ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULUNU SEÇTİ

HYETERT – Şişli Spor Kulübü 43. Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 Tarihinde Gerçekleşti.
Şişli Spor Kulübü, 43. Olağan Genel Kurul toplantısını dün kulüp merkezinde gerçekleştirdi. Eski ve yeni yöneticilerin, üyelerin ve sporcuların hazır bulunduğu toplantı; açılış, yoklama ve saygı duruşunun ardından divan heyeti seçimi ile devam etti.
Divan 1.Başkanı olarak Haygaram Karasu, 2. Başkanı olarak Harutyun Arif Ergüneş, 1. Sekrter olarak Tamar Karasu ve 2. Sekreter Olarak Diana Altun seçildiler.
2021-2023 Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporlarının kulüp Genel Sekreteri Diana Altun tarafından okunmasının ardından, Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edildi.
Akabinde yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin seçimine geçildi, üyeler tanıtıldı ve oylama yapıldı. Dilek ve Temenniler kısmında söz alan Divan Başkanı Haygaram Karasu, Şişli Spor Kulübüne yönetici olmanın güçlüklerinden bahsedip bunu sırtlamaya hazır, zamanını kulübü daha iyi yerlere getirmeye ve topluma daha iyi tanıtmaya adamış Alen Tekbıçak ve onunla birlikte çalışmaya hazır, sporsever, genç yeni yönetime teşekkür edip başarılar diledi. Kulübün eski sporcularından Karni Atınç da bugüne kadar gösterdikleri çabayı takdir edip yeni dönemde yöneticilere başarılar diledi. Harutyun Arif Ergüneş başarı temennilerine ek olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak engelli çocuklarımızı da spora yönlendirmemizi, bu şekilde onların da topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekti.
Genel Kurulun sonunda grup fotoğrafı çekimine geçmeden önce Başkan Alen Tekbıçak’ın eşi Serli Tekbıçak’ın hazırlamış olduğu Oscar heykeli eşini mutlu ederken, salondaki herkesin beğenisini kazandı.
Yeni dönem Yönetim Kurulu, Destek Ekibi ve Denetim Kurulu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu:
ASIL ÜYELER
ALEN TEKBIÇAK
HARUTYUN ARTO PEHLİVANYAN
DİANA ALTUN
AREK DOLAR
AZAT ZARE KARAKAŞ
SARVEN ÇAKMAK
JULİA ERBEK
YEDEK ÜYELER
SEVAN ŞAHİNGÖZ
ARET MIGIRDİÇOĞLU
SELİN ARMAV GEZEROĞLU
JİLDA BAL
VARTAN BALMUMCUYAN
DESTEK EKİBİ
BERFİN YEVA DEMİRCİYAN
SEVAN KILIÇYAN
KADER ÖCAL
SONA CERMAKYAN
ARTUN TEKİROĞLU
SAYAT SAHAKOĞLU
HAÇİK İNGİLİZOĞLU
DENETLEME KURULU
HAYKARAN KARASU
HARÜTÜN ARİF ERGÜNEŞ
OHANNES KÜRKÇÜ
TAMAR KARASU
GARBİS UNAN
YERVANT RUPEN SEMERCİYAN
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