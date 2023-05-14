Eurovision 2023’ü kim kazandı? (Eurovision 2023’te hangi ülke kaç puan aldı?)

Eurovision şarkı yarışması bu yıl 67. kez düzenlendi. İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Eurovision yarışmasının bu akşam finali yapıldı. 37 ülkenin katıldığı Eurovision 2023’ü kim, hangi ülke kazandı? Eurovision 2023’te hangi ülke kaç puan aldı? İşte ayrıntılar…

Ukrayna’daki savaş nedeniyle bu yıl İngiltere’nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67’nci Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

“Tattoo” isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen, 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da “Euphoria” isimli şarkısıyla galip gelmişti. 2023 zaferiyle birlikte Loreen, İrlandalı müzisyen Johnny Logan’dan sonra yarışmada iki kez birinci olan ikinci isim oldu.

Yarışmanın geçen yılki birincisi, “Stefania” isimli şarkıyla Ukrayna olmuştu. Ancak bu yılki ev sahibi ülkenin, savaş nedeniyle Ukrayna yerine, yarışmanın ikincisi İngiltere olması kararlaştırılmıştı.

Finlandiya’yı temsil eden Kaarija, “Cha Cha Cha” isimli şarkıyla 526 puan toplayarak ikinci oldu.

İsrail ise Noa Kirel’in “Unicorn” şarkısıyla 362 puan alarak üçüncülüğü elde etti.

Yarışmanın dördüncüsü 350 puanla İtalya, beşincisi ise 268 puanla Norveç oldu.

2003 yılında Sertap Erener’in “Everyway That I Can” isimli şarkıyla Eurovision’da birinci gelen Türkiye, 2012’den beri yarışmaya katılmıyor.

İsveç, dünyaca ünlü müzik grubu ABBA’nın Eurovision zaferinin 50’nci yılında bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapacak.

EUROVISION’DA HANGİ ÜLKE KAÇ PUAN ALDI?

Eurovision 2023’te hangi ülke kaç puan aldı?

https://www.ntv.com.tr/galeri/n-life/kultur-ve-sanat/eurovision-2023u-kim-kazandi-eurovision-2023te-hangi-ulke-kac-puan-aldi,krTGAmgF00ayqmc7VboJlw/Ol9M1zl46Emz9F5ajyS_Lw