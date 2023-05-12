Kafeye dönüştürülen kilise: MADE LIM Café

ÖMER TALHA UĞUR

NONE SPACE, 120 yıllık kilise ve beraberindeki tarihi yapıları kafe ve sergi alanına dönüştürdü. Doğa, cennet bahçesi, ışık, karanlık ve evren gibi kavramlar tasarımda ilham kaynağı oldu. Tüm bunlar tarihi kilisenin özgün görünümü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Kilisenin dönüştürüldüğü projede “cennet” kavramı tasarımın ana kurgusunu oluşturuyor.

120 yıllık, zaman ve tarih birikimi olan bir yapının değerinin belirlenmesi ve ona göre bir proje hazırlanması ciddi önem taşıyor. NONE SPACE, projede zamanın ve geçmişin izlerini silmek ve yerlerine yenilerini koymak yerine sahip olunan karakteri geliştirmeyi amaçlıyor. Proje bir kültür alanı olarak kurgulanırken tarihi değerler çerçevesinde yeni bir marka hikayesi geliştiriliyor. Ortak hafızaların yoğunlaştığı tarihi bölge korunuyor, böylece geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturuluyor.

Proje, tarihi bir kilisenin restoran ve bar işlevine dönüştürülmesinden meydana geliyor. Kilisenin mevcut malzemeleri olan tuğla yüzeyler, vitraylar ve oditoryum olarak kullanılan yapı parçaları özgün halleriyle kullanılıyor. Bu sayede bir yandan tarihi değerler korunurken bir yandan ekonomik ve çevresel değerler gözetiliyor.

Cephenin olduğu gibi korunması sebebiyle dışarıdan bakıldığında kilise tamamen özgün işlevini yansıtıyor. Renkli vitraylar parlarken, tuğla duvarlar tarihi dokuyu ilk günkü gibi yaşatıyor. Diğer yandan dış mekan güncel peyzaj öğeleri ile donatılarak işlevsellik ve görsel etki artırılıyor.

Kilise yanında küçük bir şapel ve tarihi sıraevler yer alıyor. Kilise ile birlikte diğer iki yapının da içinde bulunduğu bütüncül bir tasarım geliştiriliyor. Peyzajın kilise ile birleştirdiği diğer iki bina da kendine özgü karakterler ve işlevler ile donatılıyor. Kilisenin içi katlara bölünürken her biri farklı karakterde ve çeşitli işlevler halinde tasarlanıyor. Peyzaj benzer şekilde alanlara bölünerek çeşitlendiriliyor.

Peyzaj alanı içerisinde vakit geçirme, sosyalleşme ve toplama alanları oluşturuluyor.

Ana girişte vitray kapılar ziyaretçileri karşılıyor.

Projede yer alan Made Forest “MADE 林”, markanın hedeflediği kültür ormanı felsefesini şekillendiriyor. Marka, dinlenmenin özünü ve doğaya dönmek isteyen insanların doğaya olan arzusunu somutlaştırıyor. Farklı karakterlere sahip kilisedeki katların her biri çeşitli doğal atmosferler halinde tasarlanıyor.

Şapelin çevresi.

Sıra evlerin açıklıkları karartılarak iç mekanların sergi kalitesi artırılıyor.

Yerel bitkiler peyzajda etkili bir şekilde kullanılıyor.

Düşey sirkülasyon alanları modern vitray yorumu ile destekleniyor.

Çeşitli karakterlere sahip oturma alanları ile çeşitlilik oluşturuluyor.

Koyu renk paletine sahip mekanlarda renkli vitraylar öne çıkıyor.

Yıkama alanları peyzaj öğelerinin etkin kullanımı ile gizleniyor.

Vitraylar iç mekana renk katıyor.

Ağaçların gölgesinde büyüyen bitkilerden yola çıkılıyor.

Karanlık ve ışık, alanların karakterini tanımlıyor.

Farklı dokulara sahip malzemeler ile duyusal deneyim geliştiriliyor.

Çan kulesi günlük telaştan izole bir varış noktası gibi kurgulanıyor.

Çan kulesi aydınlık bir imge olarak geliştiriliyor.

Bodrum kat, hayatın kök saldığı verimli bir toprak gibi kurgulanıyor.

Mağara benzeri oturma alanları tasarlanıyor.

Şapel içerisinde oluşturulan “Sonsuzluk Bahçesi”.

“Sonsuz Bir Evren” sergisi, sonsuz genişleyen evrende devasa gök cisimlerine bakış açımızı genişletmeyi amaçlıyor.

“Hayvan Fısıltıları”, sergisi yumuşak dokularla kaplı mekanlardan meydana geliyor.

“Hayvan Fısıltıları” sergisi, hayvanlara yönelik anlayışı geliştirmek ve onları daha iyi tanımak için geliştiriliyor.

Doğada var olan farklı dokuların deneyimlenmesi amaçlanıyor.

“Düşen Çiçek Bahçesi”, ayna kaplı bir mekanda tavana asılı çiçeklerden oluşuyor ve sonsuz bir çiçek bahçesi görseli oluşturuyor.

Vaziyet planı.



Kilise bodrum kat planı.



Kilise zemin kat planı.



Kilise birinci kat planı.



Kilise ikinci kat planı.



Kilise birinci çatı kat planı.



Kilise ikinci çatı kat planı.



Sıra evlerin birinci kat planı.



Sıra evlerin ikinci kat planı.



Şapelin zemin kat planı.

Proje: MADE LIM Café

Mimar: NONE SPACE

Alan: 1570 m²

Yıl: 2022

Konum: Jung-gu, Güney Kore

Baş mimar: JungBae Shin

Landscape: NONE SPACE

İşveren: FN PLACE

Fotoğraf: Haneol Kim

Kaynaklar:

https://www.archdaily.com/9987…

https://archello.com/project/m…



https://www.gzt.com/arkitekt/kafeye-donusturulen-kilise-made-lim-caf-3746348