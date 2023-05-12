Kafeye dönüştürülen kilise: MADE LIM Café

ÖMER TALHA UĞUR
NONE SPACE, 120 yıllık kilise ve beraberindeki tarihi yapıları kafe ve sergi alanına dönüştürdü. Doğa, cennet bahçesi, ışık, karanlık ve evren gibi kavramlar tasarımda ilham kaynağı oldu. Tüm bunlar tarihi kilisenin özgün görünümü çerçevesinde gerçekleştirildi.
120 yıllık, zaman ve tarih birikimi olan bir yapının değerinin belirlenmesi ve ona göre bir proje hazırlanması ciddi önem taşıyor. NONE SPACE, projede zamanın ve geçmişin izlerini silmek ve yerlerine yenilerini koymak yerine sahip olunan karakteri geliştirmeyi amaçlıyor. Proje bir kültür alanı olarak kurgulanırken tarihi değerler çerçevesinde yeni bir marka hikayesi geliştiriliyor. Ortak hafızaların yoğunlaştığı tarihi bölge korunuyor, böylece geçmiş ile gelecek arasında bir köprü oluşturuluyor.
Proje, tarihi bir kilisenin restoran ve bar işlevine dönüştürülmesinden meydana geliyor. Kilisenin mevcut malzemeleri olan tuğla yüzeyler, vitraylar ve oditoryum olarak kullanılan yapı parçaları özgün halleriyle kullanılıyor. Bu sayede bir yandan tarihi değerler korunurken bir yandan ekonomik ve çevresel değerler gözetiliyor.
Cephenin olduğu gibi korunması sebebiyle dışarıdan bakıldığında kilise tamamen özgün işlevini yansıtıyor. Renkli vitraylar parlarken, tuğla duvarlar tarihi dokuyu ilk günkü gibi yaşatıyor. Diğer yandan dış mekan güncel peyzaj öğeleri ile donatılarak işlevsellik ve görsel etki artırılıyor.
Kilise yanında küçük bir şapel ve tarihi sıraevler yer alıyor. Kilise ile birlikte diğer iki yapının da içinde bulunduğu bütüncül bir tasarım geliştiriliyor. Peyzajın kilise ile birleştirdiği diğer iki bina da kendine özgü karakterler ve işlevler ile donatılıyor. Kilisenin içi katlara bölünürken her biri farklı karakterde ve çeşitli işlevler halinde tasarlanıyor. Peyzaj benzer şekilde alanlara bölünerek çeşitlendiriliyor.
Projede yer alan Made Forest “MADE 林”, markanın hedeflediği kültür ormanı felsefesini şekillendiriyor. Marka, dinlenmenin özünü ve doğaya dönmek isteyen insanların doğaya olan arzusunu somutlaştırıyor. Farklı karakterlere sahip kilisedeki katların her biri çeşitli doğal atmosferler halinde tasarlanıyor.
https://www.gzt.com/arkitekt/kafeye-donusturulen-kilise-made-lim-caf-3746348
İlk yorum yapan siz olun