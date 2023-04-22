DERNEKLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI DEVAM EDİYOR

HYETERT – Derneklerarası 23. Bilgi Yarışması devam ediyor. Aramyan Okullundan Yetişenler Derneği’nin hazırladığı, 10 derneğin katıldığı yarışmanın 6. etabı 24 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’da Aramyan Derneği’nin Kadıköy’de bulunan lokalinde düzenlenecek.

Yarışmadan önce sunulacak müzik dinletisinde Sevan Şencan, Alin Yağcıoğlu ve Nıvart Avedikoğlu Ermenice eserler seslendirecek. Özcan Gül kendilerine duduk ile eşlik edecektir.

Yarışmanın finali 27 Nisan Perşembe akşamı yine Aramyan Derneği lokalinde saat 20.00’da gerçekleşecek.