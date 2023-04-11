Tarihi Kilise Kütüphaneye Çevriliyor

Niğde’de 1861 yılında inşa edilen Rum Ortodoks kilisesi olan Tarihi Yahya Peygamber (Prodromos) Kilisesi, Niğde Belediyesi ve Kayseri Rölöve Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kütüphaneye dönüştürülecek.

Niğde’de 1861 yılında inşa edilen Rum Ortodoks kilisesi olan Tarihi Yahya Peygamber (Prodromos) Kilisesi, Niğde Belediyesi ve KayseriRölöve Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kütüphaneye dönüştürülecek.

161 yıl önce inşa edilen tarihi yapıyı Niğde’ye büyük bir kütüphane olarak kazandırmak için kolları sıvadıklarını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ’’Çok önemsediğimiz kale projemizin de alanının içerisindeyiz şu an. Kale Koruma ve Yenileme projesindeki alanımızdayız. Buradaki Rum kilisemizde bu projemizin parçasıydı aslında bir parçasıydı. Kale projemiz devam ediyor. Herhangi bir sekteye uğramadı. İnşallah bir ay içerisinde de ihaleye çıkmayı ümit ediyoruz. Bu şekilde görüşmelerimiz var. Allah’tan bir mani olmaz ise ilk etabı bir ay içerisinde ihaleye çıkacak. Aslında kilisemizde bu etaplardan bir tanesiydi. Kilisemizin de önemi şu şekilde. Burası yaklaşık yüz altmış yıllık bir bina. Aslında bir bina sayılabilir. Yahya Peygamber kilisesi ama halkımız arasında Rum kilisesi olarak tabir edilen hemen Sungur Bey Camimizin. Yanında işte perşembe pazarı alanımızdaki kilise yıllardır maalesef atıl bir durumda bekliyordu. Binamızda sağlam ve ayakta olduğu halde. Bu güzel binayı biz hemen hemşerilerimizin kullanımına kazandırmak istedik’’ dedi.

‘‘Şehrin en büyük ihtiyacı kütüphaneydi’’

Niğde’de 28 bin kadar üniversite öğrencisi olduğunu ve on binlerce de il milli eğitime bağlı öğrencilerin olduğunu ifade eden Başkan Özdemir, ‘‘Bu kadar üniversite olan ve bu kadar öğrenci olan şehirde maalesef çok yetersizdi kütüphaneler. İşte kültür merkezimizin asma katında bir tane küçük kütüphanemiz vardı bugüne. Biz de Niğde Belediyesi olarak bu işe el attık. Ben başta turizm ve kültür bakanımıza çok teşekkür ediyorum buradan. Yine kütüphaneler genel müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Niğde Belediyesi ve Kültür Bakanlığımız çok güzel bir işbirliğiyle ilimize en kısa zamanda daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir yıl içerisinde 5 adet kütüphane kazandıracağız. İşte bu kilisemizde Rum kilisesi Yahya Peygamber kilisesi de bu kütüphanelerinden bir tanesi. Hatta en büyüğü diyebiliriz. Burası şu an ihalesi gerçekleştirildi. Yaklaşık yedi buçuk milyon liralık bir ihaleyle restorasyon çalışmaları devam. Hemen bu mayıs ayında bitmesi planlanıyor. On beş Mayıs gibi bitmesi planlanıyor. Restorasyonu bittikten sonra da tefrişat ihaleleri yapılacak. Ha tahminen söyleyeyim. Öyle 20 milyon liraları bulacak bir rakamı çok güzel bir kütüphaneyi şehrimize kazandırmış olacağız. Neredeyse şehrimizin de ana kütüphanesi olacak düzeyde bir kütüphaneyi yapıyoruz. Ama biliyorsunuz sadece burada değil. Daha geçtiğimiz hafta açılışını yaptığımız Yukarı Kayabaşı Mahallesi’nde de bizim belediyenin çalışma ofisi olarak kullandığımız yerde de ilk kütüphanemizi belediyeye ait olan iki kütüphaneyi de açmış bulunduk. Yani Kültür Bakanlığıyla birlikte. Ortak bir proje olarak hazırladığımız ama belediyeye ait olan bir kütüphanemizi de açmıştık. İnşallah hızlı bir şekilde gene Niğde Belediyesi’nin önündeki diğer kütüphanemiz tam Ömer Halisdemir Meydanı’nda olan ve yirmi dört saat aşmayı taahhüt ettiğimiz bir kütüphanemizin de inşallah inşaat işlerini bitirip onu da gençlerimizin kullanımına sunmak istiyoruz’’ dedi.

https://www.cthaber.com/haber/14711080/tarihi-kilise-kutuphaneye-cevriliyor