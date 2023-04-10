Keldaniler Kimdir? Geçmişte Nerede Yaşamışlardır?

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Dünyada yer alan birçok yerleşim yeri ve toprak, yüzyıllar boyu birçok topluluğa ev olmuştur. Keldaniler de bu uygarlıklardan biridir. Keldanilerin kim olduğu ve nerede yaşadıkları hakkında merak edilen tüm detaylar.

Keldaniler, Katolik Süryaniler olarak da bilinirler. Papa otoritesi ile yaşayan Keldaniler, kendi inançlarına da mümkün olduğunca Süryanice olarak devam ederler. Doğu Kilisesi Hristiyanları da Keldani olarak anılmaya başlamıştır. Günümüzde ise sayıları giderek azalmaya devam etmektedir.

Keldaniler Kimdir?

Süryanilerin Katolik kısmını oluşturan Keldaniler ismini Babilin yönetim dönemindeki Kaldi Hanedanından almıştır. 1553 yılında kurulan ve Keldani Kilisesi adı verilen bu kilise, Papa’nın otoritesini kabul eder. Bu tarihten sonra Katoliği benimseyen Doğu Kilisesi Hristiyanlarına da Keldani adı verilir.

Papa’nın otoritesini kabul eden Keldaniler, kendi inanç sistemlerinin bir kısmını devam ettirebilmişlerdir. Ayinlerini ise kendi anadilleri olan Süryanice dilinde yapmaya devam etmişlerdir. Günümüzde ise ayinlerin bir kısmı Arapçadır.

Geçmişte Nerede Yaşamışlardır?

Sayıları giderek azalan Keldaniler, aktif olduğu dönemde Suriye ve Irak’ın kuzeyinde yerleşiklerdi. Toplam nüfusu 50 bine yakındı. En yaygın görüldüğü bölgeler İdlib, Uludere, Silopi, Pervari’dir. Diyarbakır ve Madrid’de gruplar halinde yaşayan Keldaniler vardır.

Bazı araştırmalarda Doğu Süryaniler olarak da isimleri geçen Keldaniler, Babil imparatorluğundan beri bilinmektedir. Ülkemizde de Keldani kavminden olan insanlar az da olsa bulunmaktadır. Bu dili konuşan insan sayısı ise oldukça azalmış, giderek yok olmaya da yüz tutmuştur.

https://www.milliyet.com.tr/egitim/keldaniler-kimdir-gecmiste-nerede-yasamislardir-6929930