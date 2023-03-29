DERNEKLER ARASI BİLGİ YARIŞMASI BAŞLIYOR

HYETERT – Derneklerimizin ortak organizasyonu ve katılımı ile gerçekleşen geleneksel dernekler arası bilgi yarışması bu yıl 23. kez düzenleniyor. Yarışmayı bu yıl geçen yılın şampiyonu Aramyan Okulundan Yetişenler Derneği (AOYD) hazırlıyor. Geleneksel olarak Büyük Oruç dönemine denk getirilen yarışma, deprem sonrası yas dönemi sebebiyle gecikmeli olarak 31 Mart – 27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Açılışı ve kapanışı AOYD’de yapılacak yarışmanın ara etapları, Bakırköy’de Dadyan Okulu salonunda, Feriköy’de Nazar Şirinoğlu salonunda geçilecek.

Yarışmaya, Aramyan, Yeşilköy, Dadyan, Pangaltı Mekhitaryan, Ortaköy Tarkmanchatz, Bomonti Mekhitaryan, Semerciyan Cemaran, Karagözyan ve Dadyan Okullarının Mezunlar Dernekleri katılıyor.

Sürpriz hediyelerin verileceği yarışmamıza cemaatimiz üyeleri, öğrencilerimiz ve tüm gençlerimiz davetlidir.