İstanbul 2023 Dünya Koro Müziği Sempozyumuna Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor

HYETERT – Beyoğlu’nun en çok ziyaret edilen mekanlarından olan St Antuan ile aşağı doğru inen merdivenleri ile tanınan Santa Maria Kiliseleri, Dünya Koro Müziği Sempozyumu kapsamında bazı konserlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Beyoğlu Konserleri konsepti ile düzenlenen bu konserlerin biletleri Biletinial üzerinden satın alınabilmektedir.

Surp Vartanants Kilisesi Korosunun da sahne alacağı sempozyumu, Uluslararası Koro Müziği Federasyonu, ev sahibi ülkenin işbirliği ile her 3 yılda 1 düzenlemekte ve dünyanın en prestijli koro şefleri ile korolarını buluşturmaktadır.

25 yılda tam 11 kez düzenlenen sempozyumun bu yılki ev sahibi İstanbul. TC Kültür Bakanlığı’nın desteği ile Uluslararası Koro Müziği Federasyonunun Türkiye Temsilcisi Koro Kültürü Derneği tarafından organize edilmektedir.

Etkinlik, performanslar, seminerler, atölye çalışmaları, sergiler ve koro okuma oturumları için en iyi koroları ve koro liderlerini bir araya getirerek sanatsal mükemmelliği, işbirliğini ve bilgi alışverişini teşvik ediyor. 2023 teması “Değişen Ufuklar”, dünyanın dört bir yanından mümkün olduğunca çok şarkı söyleme geleneğini tanıtmayı amaçlıyor. WSCM 2023, çeşitli sosyal, etnik, coğrafi ve/veya kültürel geçmişleri temsil eden toplu şarkı söyleme uygulamalarını sergileyen, ülkeler ve/veya bölgelerdeki farklı şarkı söyleme tarzlarının ve geleneklerinin keşfedilmesine dayanan sunumlar için başvuruları kabul eder ve bunlarla uyumlu sunum önerilerini teşvik eder. Ayrıca, korolar ve ses toplulukları, her topluluğun bölgesindeki farklı sosyal, etnik, coğrafi ve/veya kültürel geçmişleri sergileyen repertuar ve performans uygulamalarının dahil edilmesi yoluyla çeşitliliğe dayalı yaratıcı programlar getirmeye teşvik edilir.

Ülkemizde Koro ve Koro Şefi denince akla gelen isim olan Masis Aram Gözbek yönetiminde Boğaziçi Caz Korosu da katılım gösterecek. Koro Müziğinin yaygınlaşması için kariyerini tamamen değiştiren ve bu işe gerçekten gönül veren Masis, duygusal bir bakışla “Değişen Ufuklar” temasını seyirciyle buluşturacak. 25 Nisan Salı günü saat 18.00’da AKM Tiyatro Salonunda izlenebilir.

Santa Maria Kilisesi’nin ev sahipliği yapacağı Konserler:

27 Nisan Perşembe, 16:00

Dünya Koro Müziği Sempozyumu Genişletilmiş Programı kapsamındaki bu konserde ilk olarak Yeditepe Çoksesli Korosu “Değişen Ufuklar” temalı repertuvar seçkisiyle sahne alacaktır. Ardından Collegium Musicum Sırbistan koro müziği repertuvarını seyirci ile buluşturacak.

27 Nisan Perşembe, 18:00

Dünya Koro Müziği Sempozyumu Genişletilmiş Programı kapsamındaki bu konserde ilk olarak Les Voix de Choeur geleneksel Fas müziklerini seyirciye sunacak. Ardından,İstanbul’un çok kültürlü yapısını temsil eden İstanbul Avrupa Korosu özenle seçilmiş repertuvarını seyirciye sunacaktır.

28 Nisan Cuma, 16:00

Dünya Koro Müziği Sempozyumu Genişletilmiş Program kapsamındaki bu konserde Fermata Oda Korosu klasik batı müziği repertuvarıyla seyirciyle buluşacaktır. Ardından hem dünyevi hem dini repertuvarlarıyla Vartanants Korosu sahne alacaktır.

28 Nisan Cuma, 18:00

Dünya Koro Müziği Sempozyumu Genişletilmiş Program kapsamındaki bu konserde ışığın, yerkürede güneşin batışını ve ayın doğuşunu izlediğimiz ufuktan evrenin karanlık ve soğuk boşluğuna, zamanın bildiğimiz gibi akmayı bıraktığı Olay Ufku’na doğru yolculuğu, Jazzberry Tunes’la ifade buluyor. Hemen ardından adını Yunan mitolojisinin gizemli ve güzel sesli yaratıkları Sirenler’den alan Sirene, Türk kadınının dinamik, mücadeleci ve özgür karakterini hem batı hem de Anadolu’nun folklorik müzikleriyle harmanlayarak, “Uzak denizlerden gelir sesimiz” mottosuyla bu konserde seyircisiyle buluşuyor.

Saint Antoine Kilisesi’nin ev sahipliği yapacağı Konserler:

28 Nisan Cuma, 18:00

Bu konserde Rezonans, konserinde, Kıta Avrupası ve Türkiye’den bestecilerin eserlerinden bir seçki ile ayrılığın, merhametin ve kavuşmanın öyküsünü anlatacaktır. Hemen ardından Anchorus, hem Türk müziğinin folklorik değerlerinden etkilenmiş koro eserlerini hem de geleneksel batı müziğinin etkisindeki Türkçe parçaları seyirciye sunacaktır.

29 Nisan Cumartesi, 16:00

Bu konserde ilk olarak Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi SMYRNACAPPELLA Korosu “Değişen Ufuklar” temalı repertuarı ile sahne alıyor. Ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden bir araya gelmiş Koro Türkiye, Türkçe koro müziği eser seçkisini izleyiciye sunuyor.

29 Nisan Cumartesi, 18:00

Dünya Koro Müziği Sempozyumu Genişletilmiş Program kapsamındaki bu konserde Tayland’ın geleneksel müzikleriyle Suanplu Chorus karşımızda olacak. Hemen ardından Berlin’den başarılı gençlik korosu Junges Consortium Berlin seyirciyle buluşuyor.TPKD İzmir Şubesi smyrnAcapella – Koro Türkiye