İstanbul Ermenisi Can Erzurumluoğlu Yerevan’da oynanacak Ermenistan-Türkye maçına değindi

Son günlerde 25 Mart’ta Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da oynanacak EURO 2024 Elemeleri D grubunun ilk maçı olan Ermenistan-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili birçok yorum yapıldı.

Bazıları tabi ki bir önceki karşılaşmayı ve onun vasıtasıyla başlayan Futbol diplomasisini hatırladılar, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri, o zamanki normalleşme umutları vesaire.

Bu kez de iki ülke arasında bir normalleşme süreci söz konusu ve bunun için özel temsilciler bile atandı.

Fakat bu sefer sanki heyecan ve fazla ilgi yok karşılaşmayla ilgili.

Bunun nedenleri hakkında İstanbul Ermeni toplumundan Can Erzurumluoğlu Ermenihaber.am haber sitesine konuştu.

Can, şu an Türkiye’nin gündeminin çok meşgul olduğunu ifade ederek bu şekilde yorumladı durumu:

“Büyük bir deprem felâketi yaşandı. Can kaybı resmi rakamlara göre 50 bin civarında. İstanbul’da da büyük bir deprem bekleniyor. İnsanlar çok endişeli. Ayrıca yüksek enflasyon da insanların günlük hayatını zorlaştırıyor. Bunun yanısıra yakında seçim var. Muhalefet ilk kez kazanmaya bu kadar yakın. Seçim bir sürü belirsizliği de beraberinde getiriyor. Bütün bu sorunlar Türkiye Ermenilerini de yakından ilgilendiriyor. Futbolun gündemde yer tuttuğunu sanmıyorum.”

Ayrıca, Türkiye’de yaşayan Ermenilerin maça olan ilgisini sorduk. Bilindiği gibi UEFA Türk taraftarlarının Ermenistan’daki maça katılımını yasaklamıştı. Acaba Türkiye’deki Ermeniler, yada çifte vatandaşı olanlar gelip maçı izleyecekler mi diye sorduk. Can bu konuya çok hakim olmadığını, ama özellikle 44 günlük savaştan sonra böyle şeylerin çok da ilgi görmediğini belirtti.

Can Erzurumluoğlu sözlerine böyle devam etti:

“Ben siyaset bilimci değilim. Gördüğüm kadarıyla Türkiye’de yakından takip edilen bir süreç değil. 15 sene önce gündemi epey meşgul etmişti, şimdi benzer bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Türkiye Ermeni toplumunun da, savaştan sonra bu konuda heyecanlı olmadığını düşünüyorum. Geçmişin acılarını tekrar yüreklerinde hissettiler. 2008’de daha iyimser bir bakış açısı mevcuttu.”

ERMENİ HABER AJANSI