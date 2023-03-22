‘Maçta Nazi selamı’ skandalında yeni gelişme: Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri özür diledi

Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) ile Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) futbol takımları 14 Mart’ta karşı karşıya gelmiş, maç sırasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncularının gol sevinci olarak toplu ”Nazi selamı” verdiği iddia edilmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

ÖĞRENCİLER ÖZÜR DİLEDİ

Son olarak skandal olayda yeni bir gelişme yaşandı. ÜAL öğrenci ve yöneticileri Musevi Lisesi’ni ziyaret ederek üzüntülerini bildirip, özür diledi.

ÜAL’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Üsküdar Amerikan Lisesi – Ulus Musevi Lisesi futbol maçındaki Nazi selamı vakasının ardından bugün ÜAL öğrenci ve yöneticileri Musevi lisesini ziyaret ederek üzüntülerini bildirmiş, özür dilemişlerdir. ÜAL’nin aldığı somut adımları da içeren açıklaması: pic.twitter.com/W3KDthCWIN — Karel Valansi (@karelvalansi) March 21, 2023

TÜRKİYE YAHUDİ TOPLUMU’NDEN ‘TARİHİ BİLİNÇ’ VURGUSU

Gelişmelerin ardından Türkiye Yahudi Toplumu da, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin göstermiş olduğu sorumluluk anlayışından dolayı teşekkür etti ve toplum olarak tarihi gerçekler konusunda bilinçlenmenin önemini hatırlattı.

Umudumuz ve dileğimiz bu kabul edilemez olayın, sadece ÜAL öğrencilerinin değil, tüm gençlerimizin, velilerimizin ve eğitim camiamızın tarihi gerçekler konusunda bilinçlenmelerinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmasıdır.@UAAOFFICIAL — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 21, 2023

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında 14 Mart günü gerçekleşen futbol müsabakasında bir grup liselinin gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek yaptığı iddiası sosyal medyada gündem olmuştu.

Konuyu gündeme getiren kişi olan İzzet Stamati isimli kullanıcı Twitter’dan attığı tweet’te 14 Mart günü liseler arası oynanan futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurmuştu.

“BİR TANESİ DEĞİL TOPLUCA YAPMIŞLAR”

Kullanıcı, “Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar” mesajını paylaşmıştı.

Söz konusu iddia Twitter’da büyük tepki çekmişti.

Avlaremoz’un haberine göre; konuyla ilgili UÖML öğrencileri yorum yapmak istemezken, veliler olayın gerçekleştiğini doğrulamıştı.

UÖML müdürünün öğrencilere çok üzgün olduklarını, ÜAL ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını bildirirken ayrıca UÖML öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladığı öğrenilmişti.

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirmişti.

Cumhuriyet Gazetesi