Cemevi saldırısı davası: Saldırganın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ogün Akkaya

ANKARA – Muharrem Orucu’nun ilk günü olan 30 Temmuz’da Alevi kurumlarına yönelik eş zamanlı 5 saldırı gerçekleştiren kişilerin yargılandığı Cemevi saldırısı davasının üçüncü duruşması Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

CEMEVİ SALDIRILARI DAVASINDA BİRİ TUTUKLU ÜÇ KİŞİ YARGILANIYOR

Davanın ikinci duruşmasında tutuklu saldırgan Ahmet Ozan Karaca’nın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan yeniden rapor istenmesine, tutuksuz yargılanan Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı hakkında ise yurtdışı çıkış yasağının devamına karar verilmişti.

ALEVİ KURUMLARI AVUKATLARINDAN SORUŞTURMA GENİŞLETİLSİN TALEBİ

Müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri de davanın üçüncü duruşmasında mahkeme salonunda yer aldı. Ahmet Ozan Karaca duruşma salonuna video konferans aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Gül ve Bardakçı mazeret sunarak duruşmaya katılmadı.

Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu’ndan yeniden rapor istenmesine kurumdan henüz yanıt verilmedi. Demokratik Alevi Derneği Ankara Şubesi Avukatı Deniz Can Aydın, Alevi Federasyonu Avukatı Serhat Ergül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Avukatı Ali Yılmaz ve Divriği Kültür Derneği Avukatı Kardelen Özcan Çolak soruşturmanın genişletilmesi gerektiği taleplerinde bulundu.

‘SANIĞIN İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE TELEFONDA NE KONUŞTUĞU BİLİNMİYOR’

Demokratik Alevi Derneği Ankara Şubesi Avukatı Deniz Can Aydın, “Çeşitli akrabaları ve isimleri bildirdik. Onların dinlenmesi gerekiyor. Çelişkili bir durum var ortada. Bu durum sağlık raporlarına da yansımış durumda. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile sanığın telefonda ne konuştuğu bilinmiyor. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması tevsii tahkikat taleplerimizin kabul edilmesi yönünde bir karar bekliyoruz.” diye konuştu.

‘MÜVEKKİLİM DAHA DA MAĞDUR HALE GETİRİLECEK’

Karaca savunmasına ekleyecek bir açıklamasının olmadığını söyledi. Karaca’nın Avukatı Yusuf Ziya Ünsal, Karaca’nın tahliyesine karar verilmesi gerektiğini söyledi. Ev hapsi ve elektronik kelepçe önerilerinde bulunan Ünsal şunları kaydetti:

“Çok ciddi ihlaller olduğunu görüyoruz. Ortada iddia edildiği gibi bir örgüt bağlantısı yok. Terörle mücadele şube araştırıyor ama bulamıyor. Biz neyin zorlamasını yapıyoruz. Soruşturmanın genişletilmesi talepleri doğru olabilir ama madem hukuku konuşuyoruz bu taleplerin hiçbiri istenilen bir tarafa bizi ulaştırmayacak. Olmayan bir şeyi var etmeye çalışıyoruz. Bu talepler dosyaya yenilik getirmeyecek, yargılamayı uzatacak. Müvekkilim daha da mağdur hale getirilecek. Bu taleplerin tümüyle reddedilmesi gerekir. Hiçbir işe yaramayacak.”

BİR SONRAKİ DURUŞMA 17 NİSAN’DA

Savcı mütalaasında sanık Karaca’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Alevi kurumları avukatları Hrant Dink davası üzerinden örnek verdi. Soruşturulması genişletilmesi ve sanık Karaca’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini beyan etti. Ahmet Ozan Karaca mütalaaya karşı ekleyecek bir sözünün olmadığını söyledi. Dava verilen aranın ardından devam etti.

Davada Karaca’nın, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenecek ve saldırganlara kayıtlı hatların kayıtları incelenecek. Davanın bir sonraki duruşması 17 Nisan’a saat 11.00’e ertelendi.

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