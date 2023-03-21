İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kilisesi’ne alternatif oluşturmak için Litvanya’da faaliyete başlayabilir

İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve Başpiskoposu I. Bartholomeos, Litvanya’daki Ortodoksların Rus Ortodoks Kilisesi bünyesinde ibadet etmeye mecbur kalmamaları için Litvanya hükümetiyle görüşeceğini ve Baltık ülkesi Litvanya’da faaliyet gösterecek yeni bir cemaat oluşturabileceğini açıkladı.

İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ya da Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eden Doğu Ortodoks Kilisesi’ni oluşturan 10’dan fazla otosefal kiliseden biri. Otosefal kiliseler, iç işlerinde bağımsızlığa sahipler.

Vilnius’ta gazetecilere konuşan Patrik I. Bartholomeos, “Bugün Litvanya’da İstanbul Patrikhanesi’nin bir cemaatini oluşturma imkanına yönelik beraber çalışmak için yeni bir bakış açısı oluştu” açıklamasını yaptı.

Litvanya hükümeti, aralarında Ukraynalı mültecilerin de bulunduğu Ortodoksların ülkedeki dini organizasyondan memnun olmadıklarını belirtti. Litvanya’da faaliyet gösteren kilise, Rus Ortodoks Kilisesi’nin bir cemaati.

Daha önce de Patrik I. Bartholomeos, Ocak 2019’da Ukrayna kilisesine bağımsızlık beratı vererek kilisenin Moskova Ortodoks Kilisesi’nden bağımsız bir yapıya kavuşmasını onaylamıştı. Kilise içinde tarihi bir ayrılık anlamına gelen Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına, Rusya sert bir dille karşı çıkmış ve İstanbul Rum Ortodoks Kilisesi’yle ilişkilerini kesmişti.

Reuters

Independent Turkce