Liselerarası maçta Nazi selamı hakkında soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liselerarası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca ‘Nazi selamı’ vererek yapmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

14 Mart’ta İstanbul’da yapılan liselerarası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca ‘Nazi selamı’ vererek yaptığı ortaya çıktı

Türk Yahudi Toplumu gelişmenin hemen ardından bir açıklama yaptı ve “Konu hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır” dedi. Olay özellikle sosyal medyada tepki yarattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi, “Bir takım oyuncumuzun yapmış olduğu yanlış hareketten dolayı derin üzüntü içindeyiz. Kurum ve eğitim felsefemiz gereği, her türlü ayrımcılığın karşısında durduğumuzu vurgulamak isteriz” dedi.

Gelişmelerin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Üsküdar Amerikan Lisesi, 16 Mart Perşembe günü Ulus Özel Musevi Lisesi’ne bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak, planlanan ziyareti gerçekleştirmedi.

Şalom sitesinin haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, olayın ardından Ulus Özel Musevi Lisesi’ni ziyaret etti. Olayın muhatapları ve yetkililerle görüşen bakanlık temsilcileri, ÜAL’ye de giderek araştırmalarına devam etti. Yaşananlarla ilgili tüm bilgilerin toparlanmasından sonra MEB, konuyla ilgili raporunu ve kararını açıklayacak. Bakanlık tarafından soruşturma süreci devam ederken, iki okulun da başkalarıyla herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmaması istendi.

Agos