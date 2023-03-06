İskenderun Katolik Kilisesi’nde Dört Pederli Ayin

Asrın Felaketinde yerle bir olan İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesinde, Paskalya oruç devresinin ikinci Pazar ayini dört pederin katılımıyla gerçekleştirildi.



Anadolu Havarisel Vekilliği ve Episkoposluk Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt’ın yönettiği ayine, Kilise Pederi Dariousz Dogondke, Trabzon Kilisesi Pederi Carmine Donnici, İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Pederi Avedis Tabaşyan katılım gösterdi.



Ayin başlangıcında bir konuşma yapan ve ayine katılan pederlere teşekkür eden Peder Antuan Ilgıt; “Katedralimiz yıkılmış olsa da önceden toplantı salonu olarak kullandığımız bu odayı kiliseye çevirdik. Ama kilisenin asıl taşları sizlersiniz. Kilisenin asıl taşları olan bizler neredeysek, İsa Mesih’in adına nerede toplanıyorsak, orası Rabbin kilisesi, orası Rabbin katedrali. Çünkü onun lütfu sayesinde bir aradayız, iman, umut ve sevgiyle onun o güzel bakışı altında yürümeye ve ışık olmaya devam etmek istiyoruz.

Bu duygularla yaşadığımız haftayı bir gözden geçirelim kalplerimizde, nasıl yaşadık bu haftayı? İnsanlara, kardeşlerimize Rabbin bizimle karşılaştırdığı kişilere nasıl davrandık, onlara kalbimizi sevgiyle açtık mı yoksa bencilce mi davrandık, Rabbin sözlerine aykırı hareketlerde mi bulunduk? Rab bize karşı her zaman sabırlı ve merhamet dolu. Onun bu sabrından ve merhametinden emin bir şekilde ondan af ve mağfiret dileyelim” dedi.



İncil’den bölümlerin okunmasının ardından kısa bir vaaz veren Peder Ilgıt; “Şu an hepimiz depremzedeyiz. Bu günleri imanla yaşarsak Tanrı’ya güvenerek hiç kuşkusuz bugün ya da yarın Tanrı yaşamımızda bununla ilgili bir umut kapısı açacaktır. Bu yüzden İbrahim’in imanıyla kalplerimizi Tanrı’ya açalım. Onun şu an da bizim anlayamadığımız lütfunu bize esinlemesini, bizi yüreklendirmesini ve bu şekilde İbrahim’in imanıyla yola koyulmamıza yardımcı olmasını isteyelim”ifadelerini kullandı.



Ayin sonunda kısa bir konuşma yapan İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Pederi Avedis Tabaşyan ise; “Rabbin kelamında dediği gibi, ‘İki veya üç kişi benim adımla toplanırsanız ben orada olacağım!’ ve biz yaklaşık dört haftadır çok büyük sıkıntılar atlatıyoruz. Ama Rabbin inayeti hiçbir zaman bizi bırakmadı. Bugün bizler arkamıza bakacak bir ortam bulamıyoruz ama önümüze bakacak bir ortamımız var. Çünkü sizler varsınız, elimizden tutanlar var, en büyük güç de Rabbin sevgisi var. İmanla dolarsak o güven bize ışık oluyor ve Rab İsa Mesih’in dediği söz ortaya çıkıyor, diyor ki ‘Korkmayın!’ Rab kıtlık zamanında bile hiç kimseyi aç bırakmadı. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı’nın her bir sözüyle yaşar. İşte biz bugün o sözü hissettik ve onun bedenini kendimizle birleştik. Evet kilisemiz yok ama imanlı toplu kilise burada biz yine bir sofrada birleştik. Rabbin bedeni ve kanını ruhumuzda hissettik. İyi ki varsınız, iyi ki varız’” şeklinde konuştu. (Haber: İlyas Edip Terbiyeli-İskenderun)

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