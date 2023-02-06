RUMVADER ‘den Dayanışma Çağrısı

HYETERT – Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 10 farklı şehirde yıkıma neden olan depremin mağdurları için bir dayanışma çağrısı da Rum Vakıflarını Destekleme Derneği (RUMVADER)’den geldi.

Başta Hatay bölgesinde yıkıma uğrayan ve zarar gören Vakıflarımız ve cemaat mensuplarımız olmak üzere depremden zarar gören yerlere yardım göndereceklerini, çorbada tuzu olmasını isteyen kurum ve toplum üyelerinin bağışlarını yapabilecekleri hesap numaralarını paylaştı:

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği

Banka: Vakıfbank Kurtuluş

IBAN TL : TR90 0001 5001 5800 7298 4194 57

IBAN EURO : TR62 0001 5001 5804 8013 0827 85