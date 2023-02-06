CARITAS Türkiye’den Depremzeler için Yardım Çağrısı

HYETERT – Bugün sabaha karşı Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremde hasar gören bölgelere ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için yapılacak projelerine destek çağrısı yaptı.

Çağrıda, ”meydana gelen sarsıcı deprem felaketinin ardından CARİTAS kurumunun ülkedeki tek yetkili temsilcisi olan Caritas Türkiye, ortaklarıyla işbirliği içinde etkilenen insanlara destek olmak için seferberlik içinde harekete geçmiştir” dendi.

Yardım yapmak isteyenlerin, yeni kışlık yetişkin ve özellikle çocuk-bebek kıyafetleri, bebek bezi ve mamaları, gıda kolileri ve battaniye gibi ihtiyaçlar listelenen yardım çağrısında g.longo.caritas.tr@gmail.com adresinden irtibata geçebileceği iletildi.

Ayrıca nakti bağışlar için hesap numarası paylaşıldı.

Hesap Adı: Vatikan Büyükelçiliği Caritas Turquie

Garanti Bankası

TL için TR85 0006 2000 0280 0006 2960 00

USD için TR81 0006 2000 0280 0009 0796 81

Euro için TR54 0006 2000 0280 0009 0796 82

Swift Code TGBATRIS XXX

Ayni Yardım için de İstanbul, İzmir ve İskenderun ofislerinin iletişim bilgilerini paylaştılar.