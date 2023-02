Beyoğlu’ndan İnsanlığa çağrı

Avrupa başkentlerinde Kuran-ı Kerim’in yakılması ve Türkiye’de 6 ülkenin konsolosluklarını geçici olarak kapatmasının ardımdan Pazar ayini öncesinde konuşan Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Orhan Çanlı, Kuran-ı Kerim’in yakılmasını, “Nefret, düşmanlık ve husumeti körükleyen talihsiz bir hadise” olarak nitelendirirken; insanlığa çağrıda bulundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Süryani Katolik Kilisesi’nin Pazar ayinine katıldı. Ayin öncesi Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Orhan Çanlı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Avrupa başkentlerinde Kuran-ı Kerim yakılmasına ve sonrasında Türkiye’de İngiltere, Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Fransa’nın tehdit iddiasıyla konsoloslukları kapatmasıyla ilgili açıklama yaptı.

“HUSUMETİ KÖRÜKLEYEN HADİSE”

Avrupa başkentlerinde Kuran-ı Kerim’in yakılmasına tepki gösteren Türkiye Süryani Katolik Kilisesi Patrik Genel Vekili Monsenyör Korepiskopos Orhan Çanlı, “Kur’an-i Kerim’e yönelik son zamanlarda meydana gelen provokatör, duyarsız ve saldırgan eylemler karşısında derin bir şok, derin bir üzüntü içerisindeyiz. Bu, çeşitli din ve milletlerden insanlar karşısında nefret, düşmanlık ve husumeti körükleyen talihsiz bir hadisedir. Hristiyan toplumu kilise liderleriyle birlikte bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz ve insanlığı dini duygularına, ahlaki bir yaşam için ilham veren kutsal kitaplarına ve inançlarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Her türlü aşırılık ve hoşgörüsüzlük toplumun huzurunu tehdit etmektedir. Oysa her insanın onurlu bir yaşam sürmesi ve gerçek barış her dinin hedefidir” dedi.

DİNLERE VE İNSANLIĞA ÇAĞRI

Tüm dinlere ve insanlığa çağrı yapan Orhan Çanlı, “Müslümanlar, Hristiyanlar ve tüm dinlerden kardeşlerimiz, kendimizi barışa zarar veren, insan hayatını aşağılayan ve toplumda nefret körükleyen, her şeyden soyutlayan bunun yerine tüm dünyada etnik köken, din ve bütün dinlerle adalet ve barışı teşvik etmek için birlik olalım. İnanıyoruz ki Türkiye’mizde var olan birlikte yaşama kültürü geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da barış ve kardeşliğimizin temeli olmaya devam edecek. Her kutsal mekanda dünya barışı ve insanları kardeşliği için yapılan dualar insanlığın huzurda ve esenlikte buluşması için fırsat oluşturur. Özellikle bütün dünyada hem İslam hem Hristiyan bağışıklığının yükseldiği bir dönemde bizim bugün nefret suçlarına karşı, ayrımcılığa karşı tek ses halinde mücadele edebilmemiz son derece önemlidir. Dini kimliği ne olursa olsun hiç kimseyi dini kimliğinden dolayı, etnik kimliğinden dolayı, inancından dolayı kınamanın, suçlamanın, nefret objesi haline getirmenin ve bundan dolayı kutsal değerlerine hakaret edilmesinin hiçbir insani temelinin olmadığını ifade etmeliyim” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Orhan Çanlı, “Vatandaşı olduğumuz güzel memleketimizin yasalarına uygun, sevgiyle, gönülden bağlılık ve sadakatle yaşadığımız topraklarında ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan toplumumuzun tüm üyeleriyle aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Son 20 yıl içinde bizlere tanınan hak ve özgürlükler nedeniyle Süryani Katolik toplumu olarak bu toprakların çocukları olduğumuzu ve hiçbir endişe duymadan huzur içinde yaşadığımızı ifade etmek isterim. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ve değerli çalışma arkadaşlarının bize karşı gösterdikleri ilgi ve jestler için teşekkür ederim. Yaptıkları girişimlerin sözde değil özde olduğunu bizler her şekilde hissediyoruz. Allah ülkemizi ve bütün dünyayı korusun” dedi.

“BU TOPRAĞIN ÇOCUKLARIYIZ”

Pazar ayinine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “İstanbulumuzda Türkiyemizde huzurlu bir güne başlamanın heyecanı içindeyiz. Beyoğlu, yüzyıllardır farklı inançların farklı kültürlerin farklı medeniyetlerin farklı yaşamların, farklı dillerin farklı renklerin ve farklı dinlerin komşu olarak bir arada yaşadıkları bir huzur beldesidir. Bugün Beyoğlumuzda Süryani Katolik Kilisemizin ayini birazdan başlayacak. Beyoğlumuzda yüzyıllardır farklı inançlara mensup vatandaşlarımız bu ülkenin özgür ve eşit birer vatandaşı olarak ibadetlerini özgürce yerine getirebiliyor. Türkiye inanç özgürlüğünün ibadet hürriyetinin var olduğu bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Bugün özgürce vatandaşlarımız ibadet yapmakta Beyoğlu’nda özgürce ibadetlerini yerine getirmektedirler. Farklı dinlere mensup olanlar da bu ülkede Hristiyan vatandaşlarımız da Musevi vatandaşlarımız da Müslüman vatandaşlarımız da kendilerine ait ibadethanelerde özgürce ibadetlerini yerine getirebiliyor. Ama dünyanın farklı yerlerinde kutsal kitaplara el uzatıldığını görüyoruz. Bu olaylar başka yerlerde oluyor, Türkiye’de olmuyor. Türkiye şuanda güvenli, huzurlu; İstanbul güvenli ve huzurlu. Beyoğlu güvenli ve huzurlu. Kimsenin bu huzuru bozmasına ve hep birlikte bu ülkenin vatandaşları olarak biz bu toprağın çocuklarıyız. Bu topraklarda huzuru hep birlikte arayacağız ve huzur birlik ve beraberliktedir. Bu ülkenin kanunlarına uymak suretiyle Türkiye’nin bir hukuk devleti ve herkesin kanun önünde eşitlik ilkesi gereğince bir ve beraber kardeşçe komşu olarak yaşamasına hep birlikte başaracağız” dedi.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

13 Kasım’da yapılan terör saldırısı karşısında birlikte yürüyüş yaptıklarını hatırlatan Başkan Yıldız, “13 Kasım’da İstiklal Caddesi’nde hain bir terör eylemi olduğunda başkonsoloslarımızla beraber birlik yürüyüşünde bulunmuştuk. Hiç kimsenin bu huzuru bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Beyoğlu üzerinden İstanbul’un Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Türkiye’ye gelen 40 milyon turistin 16 milyonu İstanbulumuza Beyoğlumuza teşrif ettiler. Dolayısıyla bize düşen, güzel bir şekilde misafirlerimizi ağırlamaktır. Bugün manipülasyonlarla ülkemizde istihbarı bir takım operasyonlar yapmak isteyenlere Beyoğlu’nun ve Türkiye’nin huzurunu bozmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Umuyorum ve diliyorum ki yarından itibaren başkonsoloslarımız da gerekli sağduyuyu göstereceklerdir ve başkonsolosluklarını açacaklardır. Tüm dünyaya buranın güvenli bir ülke olduğunu ifade edeceklerdir. Biz hep burada olacağız. Kimsenin bir arada yaşama arzusuna müdahale etmesine izin vermeyeceğiz. Kimsenin Türkiye’yi güvensiz bir ülke olarak yaftalamasına müsaade etmeyeceğiz. İnançlara, kutsal kitaplara yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. Allah birliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Sabah Gazetesi