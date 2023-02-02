Kudüs’teki tarihi kilise saldırıya uğradı

Fanatik bir Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki tarihi kiliseye girerek elindeki çekiçle Hazreti İsa heykeline saldırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyanlık için kutsal Çile Yolu’nun (Via Dolorasa) ikinci durağı, Hazreti İsa’nın cezalandırıldığına inanılan Kırbaçlama Kilisesi, fanatik bir Yahudi’nin saldırısına uğradı.

İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, “Eski Şehir’de bir kilisedeki heykeli tahrip eden ABD vatandaşı turistin” gözaltına alındığını belirtti.

GÖRGÜ TANIKLARI SALDIRGANIN YAHUDİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Saldırganı durduran kilisenin güvenlik görevlisi Macid Rişık, bölgede daha önce de karşılaştığı saldırganın “fanatik bir Yahudi” olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde turist gruplarının kiliseyi ziyaret ettiğini aktaran Rişık, fanatik Yahudi saldırganın sırtında bir çantayla diğer turistlerle içeri girdiğini ifade etti.

Güvenlik görevlisi, “Gruplar çıktıktan sonra saldırgan heykelin bulunduğu yaklaşık 2 metrelik platforma çıkmış. Elinde çekiçle heykeli kırmaya hazırlanıyor ve bağırıyordu. İçeri koşunca onu engellemek istedim ve bana çekiçle saldırmaya çalıştı. ‘İsa Tanrı değildir, ona ibadet edemezsiniz’ diye bağırıyordu. Ben onu aşağı indirmeye çalışırken heykeli tuttu ve yere düşürdü. Heykel kırıldı. Yerde onu zapt etmeye çalışırken ‘Tüm ikonların kırılması gerekiyor’ diye bağırıyordu.” dedi.

Polisin açıklamasında saldırganı “ABD’li bir turist” olarak tanımladığının sorulması üzerine Rişık, faili “birden fazla kez kilisenin olduğu bölgede gördüğünü ve fanatik bir Yahudi olduğunu” yineledi.

Rişık, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyan cemaatin “sürekli” fanatik Yahudilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin geçmişte de “kiliseye saldırdığı, küfür ettiğini, kavga çıkardığını” aktaran Rişık, polise defalarca şikayette bulunduğunu, gözaltına alınanların serbest kaldığını ve şikayet dosyalarının hep kapandığının kendisine bildirildiğini anlattı.

HEYKEL RESTORASYON İÇİN KENARA KALDIRILDI

Kırılan heykelin parçaları, kilise görevlileri tarafından restorasyon için taşındı.

Tarihi kiliseye bağlı Müze Müdürü Papaz Euginio Alliata da söz konusu ahşap heykelin aynı sanatçının elinden çıkmış iki ayrı heykelden oluşan bir set halinde 1920’li yılların başında İspanya’dan getirildiğini söyledi.

Kırılan heykelde Hazreti İsa’nın yargılandığı ve ellerinin önde bağlanmış şekilde resmedildiğini paylaşan Alliata, setteki diğer heykelde de Hazreti İsa’nın hacı taşırken gösterildiğini aktardı.

Duvardaki siyah izleri gösteren Alliata, saldırganın elindeki kömür benzeri siyah bir tebeşirle “Yahudiliğe göre kutsal şamdan çizmeye çalıştığını” ifade etti.

Alliata, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Hristiyan cemaatine saldırıların artmasına ilişkin, “Dinler, insanları birbirine bağlamayı sağlamak için vardır. Hepimiz Allah’a bağlıyız, Allah da bizi birbirimize bağlıyor. Bunlar gerçekten dindar değil sadece görünüşte dindar.” değerlendirmesinde bulundu.

KATOLİK PAPAZDAN İSRAİL HÜKÜMETİNE TEPKİ

Kudüs Latin Katolik Kilisesinden Keşiş Papaz Nikodemus Schnabel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hristiyanlık için kutsal kiliseye saldırıya işaret ederek şunları yazdı:

“Hristiyanlardan nefret eden, hükümetin desteklediği ve teşvik ettiği yeni İsrail’e hoş geldiniz.”

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Ermeni Patrikhanesi de 29 Ocak’ta fanatik Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramış, saldırganlar çatıdaki hacı ve Ermenistan bayrağını indirmeye çalışmıştı.

İSRAİL’İN CENİN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

İsrail ordusunun 26 Ocak’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı’na düzenlediği baskın bölgede gerilimi artırmıştı. Cenin’de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskının ardından Doğu Kudüs’te İsraillilere yönelik 7 İsraillinin öldürüldüğü, ikisinin yaralandığı silahlı saldırılar olmuştu.

Bölgede yaşanan can kayıplarını Filistinlilere yönelik Yahudi yerleşimci şiddeti izlemişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’nın farklı noktalarında Yahudi yerleşimcilerin, Filistinlilerin mülklerine ve araçlarına saldırdığı çok sayıda olay yaşanmıştı.

Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Hristiyan cemaatinin liderleri ve kiliseleri, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, kutsal mekanlara, din adamlarına ve halka yönelik saldırılarına karşı İsrail hükümetini bu saldırılara kayıtsız kalmakla suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi