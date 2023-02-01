Paylan: Azınlık toplumlarına yönelik saldırı planları iddiaları doğru mudur?

HDP milletvekili Garo Paylan, ABD ve Batılı ülkelerin Türkiye’ye yönelik güvenlik uyarıları sonrasında azınlık kurumlarının da hedef haline gelebileceği yönündeki haberler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ye bir soru önergesi verdi.

Paylan’ın önergesi şöyle:

“ABD Türkiye Büyükelçiliği’nin Türkiye’de bulunan vatandaşlarını “olası terörist saldırılara” ve “İstanbul’daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı” uyarmasından sonra azınlık toplumlarında endişelerin arttığı gözlenmektedir.

Azınlık toplumlarının; kurumlarına, ibadethanelerine, sivil ve ruhani temsilcilerine saldırılar yapılabileceğine dair istihbari bilgilerin azınlık temsilcilerine ulaşması, azınlık toplumlarındaki kaygıyı artırmaktadır.

Bu bağlamda,

Azınlık toplumlarına yönelik saldırı planlarına dair iddialar doğru mudur? Azınlık toplumlarına yönelik saldırı planlarını önlemek için hangi tedbirleri aldınız? Azınlık toplumlarının endişelerini gidermek için hangi adımları atacaksınız?”

ABD ve Batılı ülkelerin uyarıları sonrasında İçişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapmıştı:

“Kamuoyumuzun hassasiyetle takip ettiği gibi son dönemlerde, İsveç, Hollanda ve Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan meş’um eylemlerden sonra, olası her türlü provakasyonlara karşı tüm değerlendirmeler yapılmış, güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kapsamda, DEAŞ ve EL-KAİDE gibi terör örgütlerinin de sözkonusu menfur olayları gerekçe göstererek, pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgiler de değerlendirilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkûr ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir.

Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.”

Ermeni Vakfılar Birliği ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu ise Ermeni vakıfları yöneticilerine gönderdiği bir mesajda üç DEAŞ militanın Türkiye’ye girdiğini ve “ruhani ve sivil liderlere ses getirecek suikast girişimi” planladıklarını belirterek kurum yöneticilerinden dikkatli olmalarını istemiş gerekirse etkinlikere ara vermelerini önermişti.

Şirinoğlu halktv.com.tr’ye verdiği demeçte “Emniyet bana verdiği koruma sayısını arttırdı. Söz konusu saldırı bilgisi korumalarıma verilmiş. Şu an 4 ayrı korumam var. Ben tedirgin değilim. Devletimiz gereken önlemi almıştır. Bu kişileri yakalar. Üzüldüğüm şey uyardığım cemaat liderlerinin bunu yayması. Cemaat başkanlarına attığım mesajımın devamında ‘ortalığı paniğe vermeyin. Etkinlikleri domuz gribi vs var diyerek erteleyin’ dedim” ifadelerini kullandı.

Agos