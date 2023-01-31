İçişleri Bakanlığı: Güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

İsveç ve Danimarka’daki Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından ABD ve Batı ülkeleri, kendi vatandaşlarına Türkiye’ye yönelik güvenlik uyarıları yapmıştı. Uyarılar Türkiye’deki azınlık toplumlarının da önlemleri artırma arayışına girmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa ülkelerinde Kuran’a yönelik eylemlerin ardından “olası her türlü provakasyona karşı tüm değerlendirmelerin yapıldığı ve güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı” belirtildi.

IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerin bu “olayları gerekçe göstererek, pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgilerin de değerlendirildiğini” kaydeden Bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyumuzun hassasiyetle takip ettiği gibi son dönemlerde, İsveç, Hollanda ve Danimarka’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik yapılan meş’um eylemlerden sonra, olası her türlü provakasyonlara karşı tüm değerlendirmeler yapılmış, güvenlik tedbirlerimiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Bu kapsamda, DEAŞ ve EL-KAİDE gibi terör örgütlerinin de sözkonusu menfur olayları gerekçe göstererek, pek çok ülkede eylem arayışında olduğuna yönelik bilgiler de değerlendirilmiştir.

Bu konuyla ilgili olarak, Türkiye için güvenlik uyarısı yapan mezkûr ülkeden ve diğer pek çok ülkeden, dönem dönem tarafımıza iletilen istihbari bilgiler titizlikle kıymetlendirilmektedir.

Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda herhangi bir silah, mühimmat ve eylem emaresine rastlanmamıştır. Ancak soruşturma, dijital materyal incelemeleri dahil olmak üzere tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir.

Ülkemizde terör örgütlerine karşı operasyonlar, halihazırda aralıksız devam etmektedir. ”

Agos