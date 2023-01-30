Aşırılık yanlısı Yahudiler Kudüs Ermeni Patrikliği’ne tacizde bulundu

Kudüs’te iki farklı olayda bölgede yaşayan Ermeniler saldırıya ve tacize uğradı.

28 Ocak akşamı geç saatlerde iki Yahudi aşırılık yanlısı Ermeni Patrikhanesi caddesinde trafiği engellemeye çalıştıktan sonra işten eve dönen Ermeni gençlerin arabasına çarptı, çıkan tartışma sonrasında Ermeni gençlere biber gazı sıkarak uzaklaştılar.

Ermeniler polise şikayette bulundu. Polis iki aşırılık yanlısı Yahudiyi sorguladı ve tutukladı. Biri serbest bırakıldı, diğer biber gazı sıkan hala tutuklu.

Bu olaydan bir saat sonra, Patrikhane caddesinden geçen bir başka Yahudi aşırılık yanlısı grup, Patrikhane’nin çatısına çıkarak Patrikhane ve Ermenistan Cumhuriyeti’nin bayraklarını indirmeye çalıştı.

Manastırın önünde duran Ermeni gençler girişimi fark ettiler ve eylemi engellemeye çalıştılar. Olay yerine polis de geldi.

Polis George Kahkejian’ı polise direndiği gerekçcesiyle bir gece gözaltında tuttu, ertesi gün 29 Ocak öğle saatlerinden sonra Kudüs Ermeni Patrikliği’nin müdahalesi ve mahkeme kararıyla George Kahkejian serbest bırakıldı ve 20 gün ev hapsine çarptırıldı.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos