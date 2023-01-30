ABD, Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını ‘olası terör saldırısı’ nedeniyle güncelledi

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılması sonrası ‘Türkiye’de olası misilleme saldırılarına karşı’ yayınladığı güvenlik uyarısını güncelledi.

ABD Türkiye Büyükelçiliği Türkiye’de bulunan vatandaşlarını, ‘olası terörist saldırılara’ karşı uyardı. 27 Ocak’ta yayınlanan seyahat uyarısının güncellendiği belirtilen açıklamada, “ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul’daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor” denildi.

Uyarıda, ‘Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olunması, kalabalık yerlerden kaçınılması, dikkat çekilmemesi ve uyarılar için yerel medyanın takip edilmesi’ istendi.

İsveç’te Kuran-ı Kerim yakılması eyleminin ardından ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya’dan Türkiye’ye karşı seyahat uyarıları yayınlandı. Türkiye için yapılan seyahat uyarılarının ardından Ankara misilleme ile cevap vererek bu ülkelere karşı seyahat uyarısı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte saldırılar’ ile ‘dini hoşgörüsüzlüğe’ dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığının Avrupa ülkeleri için yayınlandığı seyahat uyarısında ise, “Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir.” denildi.

Euronews