ABD Senatosu Dış İlişkiler Komite Başkanı Robert Menendez kime hizmet ediyor?

BÜLENT AKARCALI- Ermeni asıllı eşinin ve Ermeni lobisinin etkisiyle uzun yıllardır Türkiye aleyhine istisnasız her konuya sahip çıkan, yakın dostu Yunan sever Başkan Biden’a yaranmak amacıyla Yunan lobisinin maaşlı memuru gibi çalışan bu adam gerçekten ABD’ye mi hizmet ediyor? Yoksa, Türkiye’ye daha fazla yaptırım uygulanması, F-16’ların verilmemesi için uğraşan, Ege ve Kıbrıs’ta ABD’nin dengeli değil Yunan ve Rum çıkarlarına uygun politika gütmesi gibi söylemleriyle, ABD ve Türkiye’nin karşıt kutuplarda olmasını mı sağlamaya çalışıyor? Esas amacı, bölgenin en büyük askeri ve ekonomik gücü Türkiye’yi ABD’den uzaklaştırmak mı ? Yoksa, eski bir Küba göçmeni olan ve yine durup dururken Yunan televizyonlarına, Türkiye karşıtı kin ve nefret dolu söylemleriyle gündeme gelen bu adamın gizli amacı Türkiye’yi ABD’den koparıp Rusya’ya yakınlaştırmak mı? ABD İstihbaratından emekli olmuş üst düzey bir yetkilinin Rusya lehine çalıştığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı bu günlerde, Türk-Amerikan ilişkilerine en büyük zararı veren ve para düşkünü Menendez aslında Rusya’nın çıkarlarına hizmet eden biri olabilir mi? Bu adamın 2015 yılında suçlandığı ve 2017’de sonuçsuz kalan 18 rüşvet ve yolsuzluk davasının, beş yıl sonra federal yetkililer tarafından yeniden inceleme altına alındığını hatırlamakta yarar vardır. Menendez 2015 yılında, savcılar tarafından lüks tatiller, golf gezileri, kampanya bağışları ve pahalı uçuşlar karşılığında siyasi gücünü takas etmek diye tanımlanan rüşvet suçlamalarıyla suçlanmıştı. Davanın esasında iki önemli ismi vardır: 1.Florida’nın önde gelen bir göz doktoru ve Menendez’in yakın arkadaşı Soloman Melgen, Amerikan sağlık sigorta kurumu Medicare’i 90 milyon dolar dolandırmaktan hüküm giymiştir. Melgen’nin bu kadar büyük dolandırıcılığı, Menendez’ den ciddi bir siyasi destek almadan yapamayacağı da çok açıktır. 2.Türk düşmanlığını kaptığı Ermeni asıllı eşi aracılığıyla işbirliği yaptığı ve sahte helal et sertifikasıyla et ihracatı yapan Aslanyan adlı biri. Menendez, 2017 de dokuz haftalık yargılamanın ardından, federal jürinin bir karara varamaması sonucu yargıcın yanlış yargılama ilan etmesiyle kurtulmuştu. Menendez, ABD dış politikasının nasıl bir avuç fanatik Türk düşmanı Yunan-Ermeni lobisinin elinde kaldığının, düşük karakterli insanların bu lobiler tarafından nasıl oyuncak gibi kullanıldıklarının en belirgin ve somut örneğidir Ancak ABD açısından daha da kötüsü; askeri ve ekonomik dünya gücü olarak başka devletlerin en hayati konularında söz sahibi olan veya olduğunu iddia eden bir ülkede, her türlü menfaat ilişkisiyle beslenip sonra da Amerikan halkı adına dış politika üreten bu gibi kişileri deşifre edecek, karşı tavır koymayı dahi düşünmeyen kültürel ve siyasal etkinliğe sahip entelektüel bir yapıya sahip olmayışıdır. Milliyet Gazetesi