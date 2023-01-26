Tarihte ilk kez: Bir devlet (Azerbaycan) çevreye verdiği zarar nedeniyle başka bir devlet (Ermenistan) hakkında dava açtı

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Azerbaycan, Bern Sözleşmesi’ne dayanarak Ermenistan’a çevreye verdiği zararlar nedeniyle dava açtı. İlk devlet arasındaki bir çevre tartışması tarihte ilk kez uluslararası bir tahkim süreci sonunda karara bağlanacak. Azerbaycan, Ermenistan’ı 30 yıl boyunca işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesini ağaçsızlaştırmak, çevreyi kirletmek ve çevreyi korumakla ilgili uluslararası yükümlülüklerin düzenlendiği Bern Sözleşmesi’ni ihlal etmekle suçluyor. Serbestiyet