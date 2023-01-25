ABD’den Laçin koridoru çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Ned Price, ABD’nin Ermenistan-Azerbaycan müzakerelerinin gidişatına ilişkin çeşitli kaygıları bulunduğunu, bu kaygılardan birinin de Laçin Koridoru ile ilgili olduğunu söyledi.

Basının sorularını yanıtlayan Price sorunların çözümü için doğrudan diyaloğun önemine vurgu yaptı. Price, şunları kaydetti:

“Ermenistan ile Azerbaycan’ı uzun süredir bölen sorunların çözümüne yol açacak doğrudan bir diyalog görmeyi ve bu diyalog yoluyla kalıcı barışın tesis edilmesini umuyoruz. Ermenistan ve Azerbaycan ile doğrudan görüşmelerimiz devam ediyor. İkili olarak yapıyoruz, ortaklarla yapıyoruz, çok taraflı kurumlar aracılığıyla yapıyoruz. Bu çok hassas konuları ele almak için en etkili olanı yapacağız.”

Laçin Koridoru’nun kapatılmasına değinen Price, bunun Karabağ’da yarattığı zor insani duruma bir kez daha dikkat çekti ve şöyle dedi:

“Oradaki durumun kötüleşmesinden endişe duyuyoruz. Dağlık Karabağ’daki insani durumun kötüleşmesi, sadece Dışişleri Bakanı’nın değil, bu kurumdaki diğer kişilerin de ilgi odağı olmuştur. Laçin Koridoru boyunca normal ticari ve özel seyahatin aksaması, temel ihtiyaçlar için koridora bağımlı olan sakinler için gıda, yakıt ve ilaç kıtlığına neden oluyor. Doğal gaz ve diğer temel hizmetlerde tekrarlayan kesintiler, kötüleşen insani durumu şiddetlendiriyor.”

Ned Price, Laçin Koridoru ile ilgili çıkmazın çözülmesinin önemini de vurguladı.

Agos