AB Dağlık Karabağ’a gözlemci gönderiyor

Avrupa Birliği (AB) Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimde barışın tesisi amacıyla Ermenistan’a 100 kadar sınır gözlemcisi gönderme kararı aldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 27 üye ülkenin dışişleri bakanlarının, Pazartesi günü Brüksel’de “AB Ermenistan Misyonu” (EUMA) adı verilen yeni bir sivil misyon kurulmasına karar verildiği belirtildi. Başlangıçta iki yıl olarak planlanan misyon, sınır bölgesinde istikrara katkıda bulunmayı ve iki ülke arasında güven inşa etmeyi amaçlıyor. Borrell’e yakın kaynaklara göre misyonun, Rusya ile AB arasındaki gerilimi daha da tırmandırması beklenmiyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i telefonla arayarak Laçin Koridoru’yla ilgili durumu ele aldı. Blinken’ın, görüşmede Laçin yolundaki durumdan duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği, ABD’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve barış anlaşması müzakerelerine desteğini kaydettiği bildirildi. Laçin-Hankendi yolunda herhangi bir abluka olmadığını kaydeden Aliyev ise, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azeri topraklarında Azerbaycan’ın maden yataklarının yasadışı işletilmesinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

Milliyet Gazetesi