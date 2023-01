Karaköy’deki Ermeni Kilisesi lojmanında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti!

Yangın, henüz belirlenemeyen nedenle saat 21.45 sıralarında Müeyyetzade Mahallesi’nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

YANGIN SIRASINDA 3 PATLAMA SESİ DUYULDU

Bir kompleks şeklinde olduğu öğrenilen kilisenin, ibadethane kısmı, idari bölümlerin olduğu bölüm ve lojman olarak kullanılan bölüm olmak üzere 3 binadan oluştuğu öğrenildi. Yangının, henüz belirlenemeyen nedenle kilisenin lojman olarak kullanılan kısmında çıktığı ve diğer bölümlere de sıçradığı öğrenildi. Yangın sırasında lojmanların olduğu binada arka arkaya 3 patlama sesi duyuldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından söndürülebildi.

LOJMAN KISMINDA 2 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından binada arama ve kurtarma çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile bir kadına ait cesede ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 2 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEYOĞLU KAYMAKAMI: 2 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR

Olay yerinde yapılan çalışmaları yakından takip eden Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, 2 kişinin kayıp olduğunu belirterek yangınla ilgili bilgi verdi. Demirelli, “İtfaiyemiz yangın söndürme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Şu an itibarıyla itfaiye personelimiz soğutma çalışması yapıyor. Yangının çıkmasının akabinde 2 vatandaşımız kendi imkanlarıyla, 2 vatandaşımız da itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilendiler ama durumları gayet iyi. Şu an itibarıyla bizim kilise çalışanlarından aldığımız bilgiye göre 2 kişiden haber alınamıyor. Yalnız içerideler mi değiller mi onu itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdikten sonra aramaya başlayacak. Ermeni Katolik Cemaatimize ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun diyorum. İnşallah herhangi bir can kaybı ile karşılaşmayız. Temennimiz bu yönde” dedi.

BAŞPİSKOPOS: YANGINI EVDEYKEN ÖĞRENDİM

Yangının ardından olay yerine gelen Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başpiskopos Levon Zekiyan, “Burada çok büyük ilgi görüyorum. Konuyla alakalı malumatım yok. İnşallah insan kaybı olmaz. Beni en çok şu anda üzecek olan insan kaybının olmasıdır. Şu an için böyle bir bilgi yok. Evde yemek yerken haberi geldi. Önce kilise yanıyor sandım. Sonra müştemilatın yandığını öğrendim. Buraya geldim. Umarım insan kaybı olmaz” diye konuştu.

İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bugün saat 21.45 sıralarında BEYOĞLU Müeyyetzade Mahallesinde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesinin lojman kısmında Yangın ihbarı alınmıştır. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek yangın kontrol altına alınmıştır. Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır” denildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki kişinin tedavisi devam ediyor.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin bulunması için çalışmalar devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

