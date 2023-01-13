BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI SEÇİM TERTİP HEYETİNİN 12 OCAK 2023 TARİHLİ İLK TOPLANTISINA İLİŞKİN BASIN BİLDİRİMİ

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün 12.01.2023 tarih E 6230459 sayılı yazısı ile göreve gelen Beyoğlu Üç Horan Vakfı Seçim Tertip Heyeti, ilk toplantısını 12 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olup, Heyet üyeleri, aralarında yapmış oldukları görev taksimatı neticesinde, Haçik Sarılı’ın başkan; Artun Tekiroğlu’nun sekreter üye, Garen Çetinkaya’nın veznedar üye ve Saro Benglian’ın basın sözcüsü olarak görev almalarına karar vermişlerdir.

Haçik Sarılı, Karun Kovan, Artun Tekiroğlu, Dalida Yontan, Garen Çetinkaya, Şant Çakmakçı ve Saro Benglian’dan oluşan tüm üyelerin hazır bulunduğu oturumda mutabık kalınan diğer hususlar kısaca şöyledir:

Seçim Tertip Heyeti, 18.06.2022 tarihli resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 31870 sayılı Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi veçhile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden almış olduğu yetkiye dayanarak, önümüzdeki hafta başı itibarıyla toplantıda hemfikir kalınan seçim tarihi, ilgili seçim çevresi ve kayıtlı seçmen listelerini de ibraz etmek suretiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne müracaatta bulunacak ve seçimin yapılabilmesi için müsaade ve yetki talep edecektir.

Başvurumuzu müteakip Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce tanzim edilecek yetki belgesinde de uygun görülmek ve onaylanmak şartıyla seçimin, Seçim Yönetmeliğinde hüküm altına alınan asgari yasal süreler de nazara alınarak 12 Mart 2023 tarihinde yapılması öngörülmektedir.

Detaylarına seçim tarihinden en az 45 gün önce yapılacak ilan metninde yer verilmek üzere, seçimlerin en az 7 asil ve 4 yedek (7+4) ile en çok 11 asil ve 6 yedek üye yasal hadleri gözetilerek, blok liste usulüyle yapılmasına; oy sandıklarının Feriköy, Samatya, Ortaköy ve Büyükdere Kiliseleri ile Esayan ve Karagözyan Okullarına konulmasına; adı geçen vakıf yönetim kurullarının bu konudaki ön izinlerinin alınmasına, söz konusu seçim ilanının Beyoğlu Üç Horan Vakıf merkezi haricinde Seçim Yönetmeliğinin cevaz verdiği, cemaat mensuplarının kolaylıkla erişebileceği sair yerlere asılmasına ve internet üzerinden çeşitli mecralarda ilan içeriğinin paylaşılmasına, keza seçmen ve kesin aday listelerinin de cemaat mensuplarının erişimi bakımından kolaylık arz eden yerlerde askıya çıkarılarak, sair mecralarda duyurulmasına karar verilmiştir.

Dijital ve elektronik alt yapı sağlanmak suretiyle seçim güvenliğinin tesisi için çalışmalara başlanmasına; istişarelerde bulunmak ve muhtemel iş birliği imkanlarını değerlendirmek üzere konunun teknik uzmanlarının Seçim Tertip Heyeti’nin müteakip toplantısına davet edilerek, fikir teatisi cihetine gidilmesine karar verilmiştir.

Üyeler, İşbu oturumda karar altına aldıkları tüm hususların, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün olur ve onayının alınması suretiyle derhal yürürlüğe konulacağını kabul ve beyan ile toplantıyı sonlandırdılar.

Seçim Tertip Heyeti’nin müteakip toplantısı 16.01.2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.