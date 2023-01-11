Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Seçimlerini Tertip Edecek Heyet Açıklandı

HYETERT – 2022 yılı içinde tamamlanması gereken Yönetim Kurulu seçimleri sadece Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’nda yapılamamıştı. Seçim tertip heyetinin istifası ile seçime bir gün kala ertelenen seçimlerin usulen 1 ay içinde yapılması bekleniyordu.

AK Parti MKYK Üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nun yaptığı duyuruya göre oluşturulan yeni Seçim Tertip Heyeti şu kişilerden oluşuyor:

Asil Üyeler

Haçik Manuk Sarılı

Artun Tekiroğlu

Av. Dalida Yontan

Şant Sabri Çakmakçı

Garen Çetinkaya

Yedek Üyeler

Av. Saro Arşen Benglian

Dt. Karun Kovan

Seçimin ne zaman yapılacağı, aday olma kriterleri gibi detayların yakında açıklanması bekleniyor.