Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Seçimlerini Tertip Edecek Heyet Açıklandı

HYETERT – 2022 yılı içinde tamamlanması gereken Yönetim Kurulu seçimleri sadece Beyoğlu Üç Horan Kilisesi Vakfı’nda yapılamamıştı. Seçim tertip heyetinin istifası ile seçime bir gün kala ertelenen seçimlerin usulen 1 ay içinde yapılması bekleniyordu.
AK Parti MKYK Üyesi Dr. Sevan Sıvacıoğlu’nun yaptığı duyuruya göre oluşturulan yeni Seçim Tertip Heyeti şu kişilerden oluşuyor:
Asil Üyeler
Haçik Manuk Sarılı
Artun Tekiroğlu
Av. Dalida Yontan
Şant Sabri Çakmakçı
Garen Çetinkaya
Yedek Üyeler
Av. Saro Arşen Benglian
Dt. Karun Kovan
Seçimin ne zaman yapılacağı, aday olma kriterleri gibi detayların yakında açıklanması bekleniyor.
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