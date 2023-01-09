Menk YerkEnk Yeni Yıl Konseri

HYETERT – Toplumumuzda yeni müzisyenlerimize olanak sağlamak, gençlerimizi desteklemek için yola çıkan “Menk YerkEnk” projesi kapsamında bir Doğuş Yortusu gençlik konseri düzenleniyor. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak 2’nin himayesi ve riyaseti ile organize edilen etkinlik 14 Ocak Cumartesi günü 17:00-20:00 saatleri arasında Kumkapı Surp Asdvadadzin Patriklik Kilisesi Kazaz Artin Amira salonunda gerçekleşecek. Konserde toplumumuz gençlerinden oluşan ve pop rock tarzda müzik yapan Bagas, The Strangers ve Solanum grupları sahne alacak.

DAVETİYE için KAYIT zorlunludur. Lise ve üniversite öğrencilerimize özel olan konsere ilişkin izleyici katılım ve veli muvafakat formu okullarımız müdürlerine ulaştırıldı. Eğitimlerini Ermeni okulları dışında devam eden öğrencilerimizin da katılımı için bu formlar dijital ortamda hazırlandı.

BAGAS-THE STRANGERS-SOLANUM

MENK YerkEnk lise ve üniversite öğrencilerimize özel YENİ YIL KONSERİ liselerimiz öğrencileri İZLEYİCİ KAYIT FORMU

MENK YerkEnk YENİ YIL KONSERİ -18 öğrenci için VELİ MUVAFAKAT BELGESİ

Servis hizmeti bilgilendirmeleri önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

Provalarına ve konserlerine devam eden bu gruplarımız ilk kez geçtiğimiz Ağustos ayında Kınalıada Gasturman Gayan bahçesinde gerçekleşen ve yine Patrik Hazretlerinin himaye ettiği ortak konserde bir araya gelmiştir. “Menk YerkEnk” projesi, koordinatörü Sevan Ataoğlu ve müzik direktörü Ari Hergel tarafından yürütülmektedir.