Papa Emeritus Benedikt XVI bu sabah vefat etti

HYETERT – Vatikan, Papa Emeritus Benedikt XVI’nın bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu. Vatikan Basınından yapılan duyuruda Papa Emeritus Benedikt XVI’nın Mater Ecclesiae Manastırı’nda sabah saat 09:34’de hayatını kaybettiğini üzülerek ilan ederiz dendi.

Papa Emeritus Benedikt XVI, gençliğinden bu yana özveri ve sadakatle hizmet ettiği Kutsal Pederin evine döndü. Derin ilahiyat bilgisi ve sekiz yıl boyunca vekaletname ettiği Aziz Petrus’un tahtından feragat etmesi ile büyük bir alçakgönüllülük örneği sundu.

Emeritus Papa’nın cenaze merasimi ile ilgili bilgilendirme daha sonra yapılacak.