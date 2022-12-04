On vakıfta seçim: R.Hisarı’nda Mavi, Kuzguncuk’ta Sarı, Balat’ta Mavi, Üsküdar Surp Garabed’de Sarı Liste kazandı￼

Türkiye Ermeni toplumu 10 vakıfta yönetim kurulları seçimi için bugün yeniden sandığa gitti. Kuzguncuk, Balat ve Rumelihisarı için iki, Üsküdar Surp Garabed için üç liste yarıştı. Rumelihisarı’nda Mavi, Kuzguncuk’ta Sarı, Balat’ta Mavi, Üsküdar Surp Garabed’de Sarı Liste kazandı. Üsküdar ve Kuzguncuk’ta aynı liste kazanmış oldu. Diğer altı vakıfta tek liste seçime girdi.

Bu Pazar 1. Bölge’de yer alan Üsküdar Surp Garabed, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç, Kartal Surp Nişan, Kandilli Surp Yergodasan Arakelots, Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç, Beykoz Surp Nigoğayos ve Kadıköy Surp Takavor kiliseleri ile 2. Bölge’de yer alan Rumelihisarı Surp Santuht, Balat Surp Hıreşdagabed kiliseleri ve Ohannes Gümüşyan Vakfı’nın yönetim kurulları belli oldu.

2. Bölge için Feriköy Merametçiyan, Samatya Sahakyan okullarında ve Kuruçeşme Yerevman Surp Kilisesi salonunda; 1. Bölge için de Üsküdar Surp Haç Kilisesi Salonu ile Kadıköy Aramyan Uncuyan Yetişenler Derneği’nde sandıklar kuruldu.

Oy verme işlemi 09:00’da başladı, 17:00’de sona erdi.

1. Bölge’de (Anadolu Yakası) 1.136 seçmen oy kullandı.

2. Bölge’de (Avrupa Yakası) 2.469 seçmen oy kullandı. 2. Bölge’de Feriköy 1.547 seçmen ile en çok oy kullanılan semt oldu.

Rumelihisarı’nda mevcut yönetime rakip Mavi Liste kazandı, Kuzguncuk’ta yine mevcut yönetime rakip Sarı Liste kazandı. Balat’ta yine mevcut yönetime rakip Mavi Liste kazandı. Üsküdar Surp Garabed’de Kuzguncuk için de yarışan ve kazanan Sarı Liste kazandı.

Balat’ta Mavi Liste için 1.534, Kırmızı Liste için 888 oy çıktı.

Rumelihisarı’nda Mavi Liste için 1.716, Sarı Liste için 684 oy çıktı.

Kuzguncuk’ta Sarı Liste için 612, Mavi Liste için 448 oy çıktı.

Üsküdar Surp Garabed’de Sarı Liste için 387, Beyaz Liste için 383, Mavi Liste için 278 oy çıktı.

Sarı Liste hem Kuzguncuk hem de Üsküdar Surp Garabed’de seçimi kazandı.

Seçimlerde Kuzguncuk, Balat ve Rumelihisarı için iki, Üsküdar Surp Garabed için üç liste yarıştı. Kuzguncuk için yarışan Sarı liste Üsküdar Surp Garabed seçiminde de yarıştı. Kandilli, Kartal, Kadıköy, Kınalıada, Gümüşyan ve Beykoz yönetimlerinde tek liste ile seçime gidildi.

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Aday listeleri şöyle:

Balat Surp Hıreşdagabet Kilisesi (2. Bölge, iki liste)

Mavi Liste (Kazandı)

Agop Dursun, Aris Demir, Orkide Cabatoğlu, Mari Akavafyan, Kenan Erzurumluoğlu, Şahin Jan Kaldırım, Janet Arat, Sinan Murat, Natali Benlioğlu, Harutyun Ustaoğlu, Vrej Tokatlıoğlu, Fırat Arık.

Kırmızı Liste

Zeki Öcal, Karabet Yancı, Annik Tavukçu, Meryem Çorlu, Kevork İskete, Arden Akbaş, Hrant Bayburtluyan, Aram Demir, Viktor Öcal, Zamine Tavukçu, Arda Bayburtluyan.

Rumelihisarı Surp Santuht Kilisesi (2. Bölge, iki liste)

Mavi Liste (Kazandı)

Oşin Aliksan Polat, Şahnar Dülger Boşnak, Kurken Teodorosyan, Ani Haçikyan Ravul, Mayda Ayar Cingöz, Selin Kuyumciyan Balcı, Kirkor Haçikyan, Ani Yapıcı Bedoyan, Yeranuhi Elvan, Simon Alen Özcengiz, Lusi Doğramacı.

Sarı Liste

Nuritsa Yasulkal, Kazaros Çerkesoğlu, Maryam Demircioğlu, Sercan Yayla, Nartuhi Akkayataş, Mehdi Sabounıaghdam, Aylin Bora, Ari Apel Akbaş, Nayad Kol, Aras Balcıoğlu, Sevan Söğüt.



Üsküdar Surp Garabed Kilisesi (1. Bölge, üç liste)

Sarı Liste (Kazandı)

Masis Kuyumcu, Garo Ataman, Ardaş Akdağ, Aran Yeniyorgan, Karin Işıkcı, Rafi Kirkoryan, Nıvart Avediklioğlu, Arman Pars Osebyan, Leda Direduryan, Varuj Bektaşiyan, Nadin Aynalı, Daron Özunciyan, Haygan Mağden, Aret Emirzeoğlu, Serda Örnek, Sevan Muradyan, Şuşan Tütün, Avedis Kebabcı.

Beyaz Liste

Arda Ateş, Aret Değirmenci, Ari Meşalecioğlu, Ayk Kara, Aykun Aleksan, Ester Daodian, Kamer Arzuman, Leda Boyacı, Maral Meşalecioğlu, Mardiros Engin, Melis Özçelik.



Mavi Liste

Zeki Gündüz, Erdal Gülsatar, Sercan Fidan, Şahin Unanyan, Sera Kırlangıç, Serkis Reizyan, Oşin Mumcuyan, Orhan Gündüz, Diran Pabuççiyan, Tavit Çağlı, Hayyim Köroğulyan.

Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi (1. Bölge, iki liste)

Sarı Liste (Kazandı)

Masis Kuyumcu, Garo Ataman, Ardaş Akdağ, Aran Yeniyorgan, Karin Işıkcı, Rafi Kirkoryan, Nıvart Avediklioğlu, Arman Pars Osebyan, Leda Direduryan, Varuj Bektaşiyan, Nadin Aynalı, Daron Özunciyan, Haygan Mağden, Aret Emirzeoğlu, Serda Örnek, Sevan Muradyan, Şuşan Tütün, Avedis Kebabcı.



Mavi Liste

Karin Çiteli, Natali Demirkaynak, Natali Eroğlu, Marta Kopar, Talar Nerdenyan, Ara Danacı, Manuk Erçömlek, Osep Haygaser Sercenyan, Haçik Şakaryan, Vartan Aleksanyan, Keğam Apar, Edvart Ayvazyan, Antranik Şükrü Gezer, Ohannes Özçelik.





Tek listeler

Beykoz Surp Nigoğayos Kilisesi (1. Bölge, tek liste)

Ardaş Akdağ, Aret Çiçekeker, David Tütün, Leda Direduryan, Margos Efe Karahan, Maritsa Karagözyan, Varijan Mağakyan, Silva Değirmencioğlu, Arlet Topuzoğlu, Ari Kambar, Leda Bulğan.



Kandilli Surp Yergodasan Arakelots Kilisesi (1. Bölge, tek liste)

Ohannes Fenerci, Arlet İncidüzen, David Tütün, Yasmin Tütüncü, Aret Değirmenci, Solin Çekin, Haçik Çiçek, Tanya Basmacıyan, Levon Demir, Dalila Toros, Jbid Akdağ.



Kadıköy Surp Takavor Kilisesi (1. Bölge, tek liste)

Karabet Baliyan, Arman Çobanoğlu, Sarven Sertşimşek, Şahan Uzun, Raffi Güleser, Bergman Bartam Gülsün, Arsen Tokatlıoğlu, Ari Şant Bilal, Manuk Norayık Manukyan, Vartkes Sarraf, Fırat Irgav.



Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi (1. Bölge, tek liste)

Levon Tatos Şadyan, Arno Hilkat, Karin Dervogormıyacıyan, Arda Çınar, Anita Ösme, Vrej İsrailyan, Tamar Nergis, Arek Altıparmak, Tanya Çınar, Arman Aris Kendirli, Agop Torosoğlu.



Kartal Surp Nişan Kilisesi (1. Bölge, tek liste)

Aras Yolusever, Aret Çakıcı, Arlet Yalçın, Artin Çankar, Artun Kazancı, Margos Efe Karahan, Sona Cermatyan, Gülbenk Ustaoğlu, Manuk Norayık Manukyan, Maral Ebeoğlu Satar, Azaduhi Azaduhyan Gültekin.



Beyoğlu Ohannes Gümüşyan Vakfı (2. Bölge, tek liste)

Antranik Avitoğlu, Artun Tekioğlu, Tanya Uzunyan, Siran Surki, Nurhan Cavak, Rafi Kayaer, Narod Şimşek, Arman Osançlıol, Garen Özcan, Karin Şeşetyan, Burag Mihtran Akavafyan.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/27867/on-vakifta-secim-icin-oy-verme-islemi-sona-erdi-oy-sayimina-gecildi