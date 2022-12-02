Şant Manukyan İle Global Piyasalar Üzerine Söyleşi

HYETERT – Ekonomi dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Şant Manukyan 04 Aralık Pazar günü İstanbul TÜYAP Uluslararası Kitap Fuarı’nda okurları ve takipçileri ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda yayınlanan Global Piyasalar kitabının yayıncısı olan Kronik tarafından düzenlenen Söyleşi saat 17.00’da Büyükada Salonunda başlayacak.

Takipçileri, ”Sanırım gerçekten 20 yıl ve + 5 ayımı aldı. Umarım iyi bir iş çıkmıştır. Geri dönüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni denizlere açılma vakti geldi” mesajı ile sosyal medya hesabından duyurduğu yeni kitabını satın alma ve heyecanına ortak olma imkanı da bulacaklar.

Kitabın tanıtım yazısında kaleme aldığı şekli ile son 15 yıl içinde yaşanan değişikliklerin ve kurulmakta olan ‘yeni düzen‘in nasıl ve hangi temeller üzerine kurulacağını, kendi sorunlarımıza odaklanırken dünyanın geri kalanında neler olup bunları nasıl yorumlamak gerektiğini anlatan Manukyan, belirsiz bir geleceğe nasıl hazırlanabileceğimize dair güncel bir bölüm de ekleyerek anlattıkları temelinde bir projeksiyon sunmaya çalışmış.

GLOBAL PİYASALAR – Dünü Bugünü Yarını

Para dünyanın dört bir köşesinde nasıl bir değer haline gelmiştir? Peki ya global piyasalar hangi şartlar altında, nelerin uğruna kurulmuştur? Bu sistemin geleceği var mıdır? Bugün doların yerine bir başka para birimini veya Bitcoini koyduğumuzda tüm sorunlar çözülecek mi? Finansal balonların, gelir eşitsizliğinin, ödemeler dengesi krizlerinin, kurların değer kaybının önüne nasıl geçilecek?

Deneyimli Yatırım Uzmanı Şant Manukyan elinizdeki çalışmada bu ve daha birçok sorunun kökenini ve cevabını arıyor. Global finans sisteminin nasıl ortaya çıktığını, nasıl yol aldığını ve yarın neler yaşanabileceğini gösteriyor. Rezerv para sistemi hakkında doğru bilinen yanlışları, yeni bir varlık sınıfı olarak kripto varlıkları, güvenli liman olarak tanıtılan stabilparaları ele alıyor. Global sistemin merkezindeki Federal Rezerv’in oluşmasına, Bretton Woods’da temeli atılan ve artık kimseyi tatmin etmeyen parasal düzene, altın standardına, krizlerin bugünlere özel olmadığını gösterircesine geçmişte yaşanan krizlere değiniyor ve bir yol haritası sunuyor.

Global Piyasalar, dünde yaşananlardan hareketle bugün nasıl yol almamız gerektiğini, yarına ise nelerle hazırlanmamız gerektiğini gösteren çok önemli bir kılavuz kitap.

Şant Manukyan kimdir?

Robert Koleji’nde lise öğrenimini tamamlayan Şant Manukyan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünde aldıktan sonra yüksek lisans programını da Cornell Üniversitesi MBA dalında tamamlamıştır. 2002 yılında İş Yatırım Uluslararası Piyasalar bölümünde göreve başlamıştır. Global Stratejist olan Şant Manukyan, Haziran 2019 itibariyle de Uluslararası Piyasalar Direktörü konumunda görevine devam etmektedir. Global ekonomik durumun yatırımcılara yansıtılarak yabancı hisse senedi, emtia, sabit getirili menkuller ve dijital varlıklara yönelik stratejilerinin belirlenmesinden ve bu stratejilere yönelik yatırımcı tavsiyeleri oluşturulmasından sorumludur.