Dr. Rinaldo Marmara’ya Polonya’dan Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Şövalye Haçı



HYETERT- İSTANBUL Polonya Bağımsızlık Günü etkinliğinde akademisyen ve araştırmacı Dr. Rinaldo Marmara’ya Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda adına Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Şövalye Haçı takdim edildi.

Polonya’nın 104. Bağımsızlık Günü, İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak’ın ev sahipliğinde Şişli’deki bir otelde düzenlenen resepsiyonda, azınlık ve diplomatik misyon temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yerli-yabancı birçok davetlinin katılımıyla kutlandı.

Etkinlikte Polonya Üstün Hizmet Liyakat Nişanı Şövalye Haçı ile ödüllendirilen Marmara, Anadolu Ajans muhabirinin sorularını yanıtlarken, teşekkür etme kültürünün öneminden, bu tip nişanların bir sonuçtan ziyade bir başlangıç olduğundan bahsetti. Bu ödülü hak etmek için çalışmaya devam edeceği söyledi. 12. Pius’un arşivlerinin açılması ile 2. Dünya Savaşı döneminin belgelerine ulaşılabilir oldu. Savaş zamanında Polonya konsolosluğu ile Vatikan’ın gayriresmi temsilcisi olan Mgr. Roncalli arasındaki ilişkileri anlatan bir çalışma hazırlığında olduğunu müjdeleyen Rinaldo Marmara bu şekilde kendisinin de Polonya’ya teşekkür edeceğini söyledi.

Aynı törence iş kadını Fatma Durmaz Yılbirlik’e ise “Bene Merito” Şeref Nişanı takdim edildi.