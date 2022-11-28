Rusya, Vatikan’ın arabuluculuk teklifini ‘Ukrayna’nın tutumu engel’ diyerek geri çevirdi

Rusya, Vatikan’ın Ukrayna’daki savaşı durdurmak için bir müzakere platformu sağlama teklifini ‘Ukrayna’nın tutumunu’ gerekçe göstererek geri çevirdi.

Moskova’dan yapılan açıklamada teklifin memnuniyetle karşılandığını ancak Kiev’in pozisyonunun bu tür bir girişimi imkansız kıldığı belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, “Tabii ki böyle bir siyasi iradeyi memnuniyetle karşılıyoruz, ancak Ukrayna tarafında şu anda sahip olduğumuz fiili ve hukuki durum göz önüne alındığında, bu türden platformlara talep söz konusu değil.” dedi.

Papa: Her şeyi yapmaya hazırım

Papa Francis 10 gün önce İtalyan La Stampa gazetesine verdiği röportajda, Vatikan’ın arabuluculuk yapmak ve Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa son vermek için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu yinelemişti.

Rusya’nın dokuz aydan uzun süre önce Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana, aralarında Türkiye, İsrail ve Çin’in de bulunduğu birçok ülke, çatışmada potansiyel arabuluculuk rolüne soyundular ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Papa Francis, kamuoyuna yaptığı konuşmalarda sık sık Ukrayna’dan söz ediyor ve krizin kontrol edilemeyen küresel sonuçları olabileceğine, nükleer silahların kullanımını tetikleme riski taşıdığına vurgu yapıyor.

Geçen ay, ilk kez doğrudan Putin’e Ukrayna’daki “şiddet ve ölüm sarmalını” durdurması için yalvarıcı şekilde çağrıda bulundu.

Euronews