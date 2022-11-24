Üç Horan için tek liste çalışmaları

Beyoğlu Üç Horan Vakfı yönetimi için 25 Aralık’ta seçim yapılacak. Üç Horan yönetimi genel teamülün aksine blok liste yerine çarşaf liste kararı aldı. Oy vermeyi uzatacak bu hamleye Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde itiraz edildi, Patrik Maşalyan da devreye girdi. VGM’den henüz yanıt gelmezken Üç Horan yönetimi için seçime girmeye hazırlanan gruplar ortak bir tutum arayışı için biraraya geldi.

Beyoğlu Üç Horan’da Simon Çekem başkanlığındaki yönetime karşı altıya yakın grup, çalışmalarını sürdürüyor.

Eski yöneticilerin ağırlıkta olduğu Beyoğlu Üç Horan Sevgi Birliği, Feriköy’de bir toplantı düzenledi.

23 Kasım Çarşamba akşamı Surp Vartanants Kilisesi Nazar Şirinoğlu Salonu’nda yapılan toplantıya hemşeri dernekleri temsilcileri, Feriköy Kilisesi Vakfı Başkanı Manuk Öğer, Avukat Selina Doğan, bazı kilise vakıf başkan ve yönetim kurulları, Beyoğlu Vakfı eski yöneticileri Boğos Yılan, Arto Akay ve Aret Akpolat, Üç Horan yönetimine aday olacak gruplar ve halk katıldı.

Natali Cebeci’nin moderatör olduğu gecenin açılış konuşmasını Sevgi Birliği’nden Ani Hamamciyan yaptı. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Hamamciyan, mevcut yönetimin misyonunu tamamladığını söyledi. Birlikten Kevork Çenber, konuşmasında “Çarşaf veya blok liste, sadece tek bir liste” mesajını verdi.

Avukat Selina Doğan, toplantıda çarşaf ve anahtar listeler hakkında bilgiler verdi.

Aydınlık Gelecek grubundan Raffi Süzme, ekipte yer alan Aksel Topalyan’ın Ankara’da bir dizi temaslar yürüttüğünü kaydetti, olumlu sonuç beklediklerini söyledi. Süzme, blok liste taleplerinin kabul edilmemesi halinde grupların işlerinin zor olduğunun altını çizdi.

Toplantıya katılan kimi gruplar ‘tek liste’ önerisine sıcak baktı.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda zaman zaman tansiyon yükseldi. Aydınlık Gelecek grubundan Sayat Kevork Gürün, mevcut yönetimin icraatlarını sıraladı, Esayan Okulu müdürlerinin kovulduğu, Lusavoriç Korosu’nun kiliseye alınmadığı ve Maral Müzik ve Dans Topluluğu’nun dernek salonuna alınmadığı süre boyunca tepki gösterilmemesini eleştirdi. Katılımcıların bir kısmı Gürün’ün sözlerine tepki gösterdi.

Mer Hayer Topluluğu’ndan Najda Şadyan, oluşturulacak tek listenin başkanlığının Dikran Gülmezgil’e teklif edilmesi önerisinde bulundu.

Şadyan, “Siyasette altılı masa kavramı var. Ben de bütün listelerimizden birer temsilci, bu şekilde bir altılı ya da yedili masa oluşturma teklifinde bulunacağım. Başkanlık için de tamamen tarafsız, hiçbir listede başkan olmayan Sayın Dikran Gülmezgil’e sunmak istiyorum. Cemaatimiz de bunu reddetmeyecektir. Liste adaylarına böyle bir teklifim var.” dedi.

Aday gruplar, bu fikre sıcak bakmadı. Eski yöneticilerden Boğos Yılan, konuşmasında, tek liste hazırlanması gerektiğini ifade etti ve 24 Kasım Perşembe gününe kadar diğer gruplardan en fazla ikişer kişi ile ortak bir liste oluşturulup adaylık için son gün olan 25 Kasım Cuma günü de başvuru yapmaları formülünü gündeme getirdi. Öneriye sıcak bakanlar vardı ancak kimi gruplar kendi adaylarıyla VGM’ye başvurma düşüncesinde.

Grupların nasıl bir tutum alacakları Cuma gününe kadar netleşecek.

Çarşaf liste nedir?

Beyoğlu Üç Horan Vakıf yönetiminin seçim ilanı 11 Kasım’da yayınlandı.

İlana göre yönetim kurulu seçimi, çarşaf liste usulüne göre olacak. Yani en çok oyu alan 9 kişi asil üye, yine en çok oyu alan 5 kişi ise yedek üye olarak seçilecek.

Diğer seçimlerde vakıf yönetimleri blok liste ile seçim kararı almışlardı. Blok liste sisteminde, tek, iki ya da üç liste yarışıyor, seçmenler listelerden birini blok olarak seçiyor.

Çarşaf listede yine anahtar liste oluşturarak seçime gitmek mümkün, ancak oy verme aşamasında seçmenler, tek tek adayları seçecek. Yani adayların isimlerinin üstünü çizme ya da başka isim eklemek mümkün olacak. Bu sisteme oy verme sürecini uzatacağı,seçmenlerin ve oy tasnifini yapacakların işini zorlaştıracağı için itiraz ediliyor.

Hangi gruplar hazırlık yapıyor?

Üç Horan yönetimi için, kamuoyuna yansıdığı kadarıyla, Boğos Yılan’ın içinde olduğu eski yöneticilerden oluşan bir grup, hemşeri derneklerinden oluşan bir grup, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu yöneticisi Haçik Canel’in içinde bulunduğu bir grup, Doktor Takvor Anan’ın önderliğinde bir grup, mali müşavir Aslan Güner’in önderliğinde bir grup ve son olarak turizm sektöründen Talin Bekri’nin içinde bulunduğu bir grup çalışma ve hazırlık yürütüyor.

Agos