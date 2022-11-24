Ermenistan’da, Rus tarafının önerdiği güç ünitesi yaklaşık 100 yıl çalıştırılabilir

Ermenistan’da “Rosatom” tarafından önerilen modelde bir nükleer santral inşa edilmesi durumunda, 40 yıl uzatılma olasılığı ile birlikte 60 yıl süreyle işletilebilmesi planlanmaktadır. “Armenpress” muhabirinin bildirdiği gibi, bunu Ermeni Atom Santrali Genel Müdürü Eduard Martirosyan “Atomexpo 2022” çerçevesinde gazetecilere verdiği demeçte ifade etti.

Martirosyan, yapılacak güç ünitesinin ne kadar çalıştırılabileceğini söyledi:

“Rus tasarım santralleri, 40 yıl daha uzatma seçeneğiyle birlikte 60 yıldır faaliyet gösteriyor. Yani 100 yıllık bir santralden bahsediyoruz. Nesillerimiz için inşa edeceğiz.”

Yeni güç ünitesi de aynı yerde inşa edilecek. Martirosyan’a göre 2024’te sözleşme imzalanırsa inşaat 10-12 yıl sürecek, büyük çaplı bir inşaat olacak.

Ermenistan Kamu Radyosu