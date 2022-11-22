Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı ve BM Ermenistan’ın sınır yerleşim yerlerinde barınak oluşturma konusunu ele alıyor

Ermenistan Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Davit Hambaryan, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ermenistan Ofisi Temsilci Vekili ve Operasyonlar Başkanı Almaz Burkutov ile bir araya geldi.

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 13-14 Eylül tarihlerinde Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun tırmanmasına değinen Burkutov, örgütün misyonunun ana yönünün durum ve insanların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi olduğunu, ardından örgütün gıda ve gıda dışı yardımda bulunduğunu kaydetti. Diğer yön, yerinden edilenlerin haklarının korunmasını içerir. Ve bir sonraki yön, sığınakların ve kampların oluşturulması, bunların uygun koordinasyonu ve yönetimine yönelik önlemlerin uygulanmasıdır.

Mevcut Artsakh mültecilerine değinerek, bu yıl ve gelecek yılın ilk 2 ayında 300-400 aileye yapılan yardımları takdim ederek, gelecekte işbirliği alanlarını genişleterek acil durumlara müdahale hazırlıklarını konuşabileceklerini sözlerine ekledi.

Ermenistan Kamu Radyosu