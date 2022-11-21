Yunanistan’da yardım kuruluşunda çocuklara istismar iddiası

DUVAR – Yunanistan’da Ortodoks Kilisesi ile yakınlığıyla bilinen Kivotos tou Kosmou isimli yardım kuruluşunun bünyesinde çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarının yaşandığı ortaya çıktı. Kamuoyunda yer alan haberlerin ardından, Miçotakis hükümeti Atina’da olağanüstü toplanıyor.

Sivil toplum kuruluşunda (STK) çalışan gönüllülerin çocukları istismar etmesinin yanı sıra, çocukların zihinsel ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi. STK bünyesinde, çocukların zorla çalıştırıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

STK’nin müdürü Peder Antonios Papanikolaou iddiaları reddederken, şikayetlerin ‘organize bir şekilde dolaşıma sokulduğunu’ öne sürdü. Yunanistan Ordotoks Kilisesi, Papanikolaou’yu görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı. Kivotos tou Kosmou’nun eski çalışanları ise son saatlerde kuruluş ile ilgili yeni iddiaları gündeme taşıdı. Kuruluşun desteğini alan çocuklar da, maruz kaldıkları istismarı kamuoyuyla paylaşıyor.

Yunanistan polisinin (ELAS) çocuk birimine ifade veren 19 yaşındaki bir genç, Peder Antonio’yu ‘teşhirde bulunmak’ ile suçladı. Yunanistan basını, 16 yaşındaki bir çocuk ile bir tesis çalışanının 19 yaşındaki gencin şikayetini doğruladığı bilgisini geçti.m 19 yaşındaki gencin iddialarının görgü tanığı olduğu iddia edilen 17 yaşındaki bir genç, OPEN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, peder Antonios’un kendisine rüşvet vermeye çalıştığını açıkladı.

OPEN’e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan 20 yaşındaki bir kadın, psikolojik ve sözlü şiddetten bahsederek peder Antonios’un çocuklara verilen acımasız cezalardan haberdar olduğunu vurguladı. Kuruluşun, Yanya ve Volos’taki şubelerinde bulunan 18 yaşındaki bir genç dayaktan bahsederken, bir başka çocuk zorla çalıştırıldıklarını söyledi.

YETKİLİLER KAYITSIZ KALDI

Üç çocuğun bir kuruluş çalışanı tarafından dövülmesi, geçtiğimiz ağustos ayında kuruluşun eski bir çalışanı tarafından rapor edilmiş ve bunun sekiz ay içinde yaşanan ikinci olay olduğu iddia edilmişti. Yunanistan devlet eelevizyonu Ert’ye göre, Kivotos tou Kosmou’da cinsel istismara uğrayan çocuklar geçtiğimiz yıllarda şikayetlerini yetkili birimlere yansıtmalarına rağmen aradan geçen zaman zarfında yetkililer, STK’ye yönelik harekete geçmedi.

‘DEVLETİN SORUNLARINI ORTAYA KOYUYOR’

Dava dosyasından sorumlu Çocuk Savcılığı ile Yunan Kilisesi Başpiskoposu, yeni gelişmelerle ilgili olarak geçtiğimiz saatlerde harekete geçti. Kilise tarafıdan, yetkili makamlara yapılan isimsiz şikayetler üzerine Atina Kutsal Başpiskoposluğu din görevlisi Peder Antonios Papanikolaou’ya dava sonuçlanıncaya kadar rahiplik faaliyetlerinde bulunma yasağı getirildi.

Öte yandan bugün, Maksimou Başbakanlık Sarayı’nda suçlamalarla ilgili olağanüstü bir toplantı gerçekleştirilecek. Hükümet kaynaklarına göre, davanın yargı ve yetkililer tarafından soruşturulması devam ederken, görüşmede yapının işleyişi ve burada barındırılan çocukların geleceği masaya yatırılacak.

Ana muhalefet partisi Syriza’nın Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Theano Fotiou, yeni gelişmelerle ilgili olarak, “Çocuk istismarı, devletin çocuk koruma ve bakımı alanındaki sorunlarını ortaya koyuyor” açıklamasını gerçekleştirdi.

Komşu Yunanistan, geçtiğimiz aylarda 12 yaşındaki bir kız çocuğun istismarı ve fuhuşa zorlanmasına odaklanmıştı.

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