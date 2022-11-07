Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Nelerdir? Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetlerin Özellikleri…

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Azınlıkların kurduğu cemiyetler Musevi, Rus ve Ermeniler tarafından kurulmuş olan cemiyetlerdir. Bu cemiyetlerin kurulmasındaki en temel amaç Osmanlı devletinden kendine pay çıkarma istekleri olmuştur.

Azınlık cemiyetlerinin en belirgin ortak özelliği Mondros ateşkes antlaşması sonucunda doğan ortamdan kaynaklı ortaya çıkmış olmalarıdır. Azınlıkların kurduğu cemiyetler İtilaf devletleri tarafından hem desteklenmiş hem de Osmanlı devletine karşı sürekli olarak kışkırtılmışlardır. Patrikhane de bu cemiyetleri desteklemiş ve Anadolu’nun işgal edilmesine yardım etmişlerdir.

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler Nelerdir?

Azınlıkların kurduğu cemiyetler itilaf devletleri tarafından kurulmuş ya da finansal olarak desteklenmiş olan cemiyetlerdir. Bu cemiyetler arasında Mavri Mira, Trakya Cemiyeti İttihad-I Milli, Makabi, Hınçak, Alyans-İsrailit Cemiyeti, Kordos, Taşnaksütyan, Yunan Kızılhaç Cemiyeti, Pontus Rus Cemiyeti, Etnik-İ Eterya Cemiyeti ve Resmi Göçmenler komisyonu vardır.

Azınlık cemiyetleri Musevi, Rus ve Ermeniler tarafından kurulmuş olan cemiyetlerdir. Savaşlardan sonra dağılan Osmanlı devletinin topraklarından kendisine pay çıkarmak isteyen Ermeni, Musevi ve Ruslar tarafından azınlık cemiyetleri kurulmuştur.

Bazı cemiyetlerdeki amaç ise Osmanlı devleti toprakları içinde farklı devletler oluşturmak olmuştur. Sahte nüfus kayıtları ayarlamış ve Osmanlı halkını da bu bölgelerden sürekli olarak uzaklaştırmaya çalışmışlardır.

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetlerin Özellikleri…

Azınlık cemiyetleri Osmanlı devletindeki tek sorun olmamıştır. Tüm topraklar işgal edilirken işgali önlemeye çalışanlar da olmuştur. Azınlık cemiyetleri yüzünden sıkıntılar ve bazı olaylar ortaya çıkmıştır. Bu durum da TBMM’yi oyalamış ve diğer sıkıntıların da uzamasına sebep olmuştur.

Azınlık cemiyetlerinin kendilerinde bu gücü bulmasındaki en büyük neden Wilson ilkeleri olmuştur. Bazı işgalciler de azınlık cemiyetlerini desteklediğinden azınlık cemiyetleri Osmanlı devletini olumsuz etkileyebilmiştir. Azınlık cemiyetleri İtilaf devletlerinin çoğu tarafından desteklenmiş ve gücüne güç katmıştır.

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Azınlık cemiyetlerinin en belirgin ortak özelliği Mondros ateşkes antlaşması sonucunda doğan ortamdan kaynaklı ortaya çıkmış olmalarıdır. Azınlıkların kurduğu cemiyetler İtilaf devletleri tarafından hem desteklenmiş hem de Osmanlı devletine karşı sürekli olarak kışkırtılmışlardır. Patrikhane de bu cemiyetleri desteklemiş ve Anadolu’nun işgal edilmesine yardım etmişlerdir.

Bunları yaparlarken ortaya sürekli sorunlar çıkarmış ve TBMM’nin bu sorunlar ile meşgul olmasına sebebiyet vermişlerdir. Birçoğunun amacı da kendi bağımsız devletlerini bu topraklar üzerinde kurmak istemeleridir. Osmanlı devleti kendi topraklarını korumak ve toprak bütünlüğünü bozmamak adına azınlık cemiyetleri ile uğraşmış ve uzun süre mücadele etmiştir.

Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler

Mavri Mivra: Bizans imparatorluğu eski gücüne kavuşmak için Ege bölgesine ilerleyen Yunanlılara yardım ederek Batı Anadolu’yu Trakya’ya katmak istemiştir.

Etniki Eterya: Aleksander İspilanti tarafından ilk olarak Filiki Eterya ismi ile kurulmuş ve kurulduktan yedi yıl sonra da yeni ismi olan etniki eterya ismini almıştır. Amacı Batı Anadolu’da Rum nüfusunu artırmak ve Pontus Rum İmparatorluğunun kurulmasını sağlamaktır.

Pontus Rus Cumhuriyeti: 1914 senesinde Merzifon’da kurulmuştur. Cemiyetin amacı Pontus Rus Cumhuriyetini tekrar oluşturmaktır.

Kardos Cemiyeti: Çok fazla işlevi yoktur ve yalnızca Rum göçmenlerine katkı sağlamışlardır.

Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Filistin topraklarında İsrail’i kurmak amacı ile açılan bu cemiyet çok fazla yardım almamıştır. Anadolu’daki Yahudilerin hakkını korumaya da çalışmışlardır

https://www.gazetevatan.com/egitim/azinliklarin-kurdugu-cemiyetler-nelerdir-azinliklar-tarafindan-kurulan-cemiyetlerin-ozellikleri-2068502