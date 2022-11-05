Rum Toplumu Bu Hafta Sonu Vakıf Seçimlerine Çanakkale ile başlıyor

HYETERT – Azınlık Vakıfları Seçim Yönetmeliği’nin yayınlanmasından bu yana azınlık toplumlarının önemli bir gündemi haline gelen Vakıf seçimleri hazırlıkları Rum Toplumunda da devam ediyor.

Rum Toplumu Seçim Tertip Heyetleri Başkanı Peder Dimitri Mayoğlu’nun verdiği bilgiye göre seçimler, bu Pazar günü Gökçeada’da bulunan 5, Bozcaada’da ise 1 adet olmak üzere toplam 6 Vakıf ile başlıyor.

Seçim tarihi kesinleşen ve seçim sürecine giren diğer Rum Vakıfları:

04 Aralık Pazar – 1. Bölge / Avrupa Yakası’nda bulunan vakıflar

10 Aralık Cumartesi – 2. Bölge / Samatya, Kocamustafapaşa’da bulunan vakıflar

11 Aralık Pazar – 2. Bölge / Boğaz hattında bulunan vakıflar

17 Aralık Cumartesi – 2. Bölge / Fener ve Balat’ta bulunan vakıflar

18 Aralık Pazar – 2. Bölge / Beyoğlu ve Kurtuluş’ta bulunan vakıflar ile

– 3. Bölge / Bakırköy ve Yeşilköy’de bulunan vakıflar

24 Aralık Pazar – 2. Bölge / Büyükdere Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ile – 1. Bölge / Büyükada Rum Erkek ve Kız Yetimhanesi Vakfı