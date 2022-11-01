ŞİŞLİ SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİ ANKARA’DA

HYETERT – Şişli Spor Kulübü başkan ve yöneticileri 29 Ekim’de T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun daveti üzerine Ankara’ya gittiler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanının nazik davetine icabet eden Şişli Spor Kulübü yöneticileri Ankara’ya giderek Sayın Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldiler. Kendisine kulübün tarihinden, başarılarından ve hedeflerinden bahsettiler.

Bu ziyarette Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak’a, Zare Karakaş, Arek Dolar ve Sevan Şahingöz eşlik ettiler.

Türkiye Futbol Federasyonu Futsal Ligi 2021-2022 Türkiye Şampiyonu olarak aldığı kupa ve akabinde UEFA Şampiyonlar Ligin’de ev sahipliği de yaparak Türkiyeyi en iyi şekilde temsil etmelerinden dolayı tebrik eden Sayın Kasapoğlu, bundan dolayı duyduğu mutluluğu ve ilk fırsatta kulübü ziyaret etme arzusunu dile getirdiler.