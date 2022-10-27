Avrupa Uygulama Ağı ‘AİHM Kararlarını Türkiye’de Uygulama’ eğitimi düzenliyor

Netherlands Helsinki Committee ve European Implementation Network (Avrupa Uygulama Ağı- EIN) 3-4 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştireceği “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını Türkiye’de Uygulama” eğitiminin duyurusunu yayınladı. Duyuru metni ve eğitimin detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını Türkiye’de Uygulama”

3 Kasım 2022, Perşembe, 15.00 – 17. 30 Türkiye saati

1. Oturum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulama Süreci

4 Kasım 2022, Cuma, 10.30-13.00 Türkiye saati

2. Oturum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye’de uygulanmaması sorunu nasıl ele alınır?

3. Oturum: Seçilmiş vakalara nasıl yaklaşılacağına dair pratik tartışmalar

“Çevrimiçi eğitim, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve avukatları, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin AIHM kararının infaz sürecini nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve AİHM kararlarının tam ve etkili bir şekilde uygulanmasını savunuculuk faaliyetlerinde kullanabilmeleri için kapasite geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim, 2,5 saatlik iki seansta yapılandırılmıştır. İlk oturum, STÖ’lerin AİHM uygulama sürecine katılımına genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. İkinci oturumda, Türkiye’de konuyla ilgili çalışan STÖ’lerin yaşadığı fırsatlar ve zorluklar bağlamında Türkiye’de AİHM uygulamasının (eksikliği) ele alınmaktadır. Üçüncü oturum, katılımcıların belirli ilgi alanlarına sahip vakalara nasıl yaklaşacaklarını tartışmalarını sağlamak için eş zamanlı grup çalışmalarında seçilen vakalara odaklanacaktır.

Web seminerine nasıl katılabilirsiniz?

Kabul edilen katılımcılara, etkinlikten 1 hafta önce Zoom oturumuna bağlanmaları için bir bağlantı gönderilecektir. Online kayıt formuna aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Web seminerine katılım ücretsizdir.

KAYIT FORMU

Çalışma dilleri

Eğitim, Türkçe ve İngilizce gerçekleşecektir. Simultane tercüme olacaktır.”

Taslak Program

3 Kasım 2022, Perşembe, 15.00-17.30 Türkiye saati

1. Oturum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulama süreci

15.00-15.10 Giriş Prof. Dr. Başak Çalı, EIN Başkanı, Uluslararası Hukuk Profesörü, Temel Haklar Merkezi Direktörü, Hertie School (tbc) 15.10-15.40 Tartışma oturumu: katılımcıların tanıtımı, katılımcıların deneyimleri ve eğitim beklentileri 15.40-16.00 Sistemin temelleri ile ilgili Soru-Cevap oturumu (uygulama hakkında daha önce dolaşımda olan video materyallerine dayanarak) 16.00-16.20 STÖ’ler AİHM uygulama sürecine nasıl dahil olabilir, Ioana Iliescu ve Agnès Ciccarone, EIN Soru-Cevap oturumu 16.20-16.35 Ara 16.35-17.00 STÖ başvuruları için en iyi uygulamalar, Işık Batmaz, Kararların İnfazı Bölüm Başkanı, Avrupa Konseyi Soru-Cevap oturumu 17.00-17.15 İhlal davaları, Ramute Remezaite, EIN Yönetim Kurulu Üyesi 17.15-17.30 Katılımcılardan geribildirim 1. günün tamamlanması ve 2. günün tanıtımı

4 Kasım 2022, Cuma, 10.30-13.00 Türkiye saati

2. Oturum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye’de uygulanmaması sorunu nasıl ele alınır?

10.30-10.40 Giriş ve moderatörlük : Ramute Remezaite, EIN Yönetim Kurulu Üyesi 10.40-11.30 AİHM’nin uygulanmasına ilişkin çalışma deneyimlerini ve öğrenilen dersleri ortaya koyan sunumlar:

– Özlem Zingil, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi

– 2. konuşmacı (tbc)

– Soru-Cevap 11.30-11.45 Ara

3. Oturum: Seçilen vakaya nasıl yaklaşılacağına dair pratik tartışmalar

11.45-11.50 Grup oturumlarına giriş: Ramute Remezaite, EIN Yönetim Kurulu Üyesi 11.50-12.30 Grup oturumları 12.30-12.50 Gruplardan, belirli durumlarda AIHM uygulama sürecine nasıl katılacaklarına dair kısa sunumlar 12.55-13.00 Toparlama ve sonuçlar

https://etkiniz.eu/blog/avrupa-uygulama-agi-egitim/?fbclid=IwAR17mRyK-81LeOWNO5Tt8m6U1jHLqcQBJVXzo8dwO0kE6oud6XZpW2RM1IU