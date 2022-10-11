EURO 2024 Elemelerinde Ermenistan Milli Takımın Maç Programı Belirlendi

HYETERT – EURO 2024 elemelerinde D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Letonya ve Türkiye ile eşleşen Ermenistan ve A Milli Takımı’nın maç programı belirlendi. Ermenistan ilk maçta Türkiye ile karşılaşacak. Ev sahipliğini Ermenistan’ın yapacağı ilk karşılaşmanın rövanşı 08 Eylül’de Türkiye’de gerçekleşecek.
Ermenistan A Milli Futbol Takımının karşılaşma program şu şekilde:
25 Mart 2023 Ermenistan-Türkiye
16 Haziran 2023 Galler-Ermenistan
19 Haziran 2023 Ermenistan-Letonya
8 Eylül 2023 Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023 Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023 Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023 Galler-Türkiye
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