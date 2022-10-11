EURO 2024 Elemelerinde Ermenistan Milli Takımın Maç Programı Belirlendi

HYETERT – EURO 2024 elemelerinde D Grubu’nda Hırvatistan, Galler, Letonya ve Türkiye ile eşleşen Ermenistan ve A Milli Takımı’nın maç programı belirlendi. Ermenistan ilk maçta Türkiye ile karşılaşacak. Ev sahipliğini Ermenistan’ın yapacağı ilk karşılaşmanın rövanşı 08 Eylül’de Türkiye’de gerçekleşecek.

Ermenistan A Milli Futbol Takımının karşılaşma program şu şekilde:

25 Mart 2023 Ermenistan-Türkiye

16 Haziran 2023 Galler-Ermenistan

19 Haziran 2023 Ermenistan-Letonya

8 Eylül 2023 Türkiye-Ermenistan

12 Ekim 2023 Hırvatistan-Türkiye

15 Ekim 2023 Türkiye-Letonya

21 Kasım 2023 Galler-Türkiye