ERMENİSTAN VE TÜRKİYE AYNI GRUBA DÜŞTÜ

HEYETERT – Frankfurt’ta bulunan Festhalle Exhibition Center’da gerçekleşen EURO 2024 kura çekiminde Ermenistan ve Türkiye aynı gruba düştü.

Ermenistan ve Türkiye Milli Takımları, Hırvatistan, Galler ve Letonya ile mücadele edecekler.

EURO 2024 Elemeleri grup eşleşmeleri

A Grubu: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Güney Kıbrıs,

B Grubu: Hollanda, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Cebelitarık

C Grubu: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D Grubu: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E Grubu: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F Grubu: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G Grubu: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H Grubu: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I Grubu: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J Grubu: Portekiz, Bosna Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

Elemeler ne zaman başlayacak?

Elemeler 23-25 Mart 2023‘te başlayacak ve 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla eleme grupları sona erecek.

Play-off yarı final maçları 21 Mart‘ta oynanacak, final karşılaşmaları ise 26 Mart‘ta yapılacak. Finallerde kazanan 3 takım turnuvaya gidecek.