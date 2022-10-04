“Erivan Radyosu’nun Sesi Nerede?” belgeseli izleyicileriyle buluştu

“Dengê radyoya Rewanê li ku ye?” (Erivan Radyosu’nun Sesi Nerede?) belgeseli, Erivan Radyosu’nun ve radyonun dinleyiciler üzerindeki etkisine odaklanıyor.

1955 yılından 1990 yılına kadar yayın yapan Erivan Radyosu, Kürtlerin kültürel, dilsel ve tarihsel hafızası için önemli bir kilometre taşıydı.

Belgeselde, radyo dinleyicilerinin radyoya ve radyo yayınlarına bakışı, geçmişe dair anıları ve dünle bugün arasındaki insan ilişkilerine dair yorumları anlatılıyor.

Kürtlerin dönüşüm ve değişiminde büyük bir öneme sahip Erivan Radyosu’nun dinleyici nazarındaki tarihsel dönüşümünün izlerine rastlanılıyor.

Dengbejlik, hikâye anlatıcılığı gibi geleneklerin yanı sıra, toplumsal bağlılık ve insanların bir arada olma durumları, radyo sayesinde aynı çerçevede beliriyor.

Yönetmenliğini Mustafa Orman’ın yaptığı belgesel, izleyicileriyle buluştu.

Belgesel YouTube üzerinden “Erivan Radyosu’nun Sesi Nerede?” adlı hesaptan izlenebiliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu